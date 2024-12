Mel Maia agita redes sociais com novos cliques de biquíni

A atriz Mel Maia agitou as redes sociais nesta sexta-feira (20). Ela abriu o álbum de fotos e mostrou alguns cliques de biquíni, no Instagram, que fizeram os fãs babar.

"Mais um dump aleatório. Eu vivendo", escreveu ela na legenda da publicação. A artista compartilhou momentos descontraídos com amigas, fotos na praia de biquíni e sua mudança no visual. Ela passou por uma transição capilar recentemente e mostrou o resultado do seu cabelo no formato natural.

Mel Maia abriu álbum de fotos | Foto: Reprodução/Instagram

Os comentários dos fãs foram cobertos de elogios para Mel: "Avisa antes amor, meu celular travou com tanta beleza", brincou uma seguidora. "Um espetáculo", declarou outra. "Que mulher", disse ainda uma terceira.

