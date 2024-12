Fluminense acerta a contratação do meio-campista Hércules, do Fortaleza

Hércules, do Fortaleza, acerta com o Fluminense - Foto: Matheus Amorim/Fortaleza

Hércules, do Fortaleza, acerta com o Fluminense - Foto: Matheus Amorim/Fortaleza

Nesta sexta-feira (20), o Fluminense anunciou seu primeiro reforço para 2025. O meia Hércules, do Fortaleza, chega ao tricolor carioca para a próxima temporada. Aos 24 anos, o jogador chega nas Laranjeiras após o Flu desembolsar R$ 29 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta.

O contrato de Hércules com o Fluminense é de cinco temporadas. Em comunicado oficial divulgado nas redes sociais, o Flu anunciou o reforço: "O Fluminense e o Fortaleza comunicam que acertaram a transferência do meio-campista Hércules. O Fluminense adquiriu os direitos federativos e 70% dos direitos econômicos e irá assinar contrato com o atleta por cinco anos. A assinatura e anúncio oficial do jogador no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro, ocorrerão logo após a realização de exames médicos."

O jogador se tornou a maior venda da história do Fortaleza e do futebol cearense. Ele superou a saída de Moisés para o Cruz Azul, do México, em 2023, por R$ 24,5 milhões.

A chegada de Hércules como primeiro reforço do Fluminense para 2025 mostra uma nova direção do clube no mercado. A pedido do técnico Mano Menezes, a diretoria está no mercado em busca de jogadores mais jovens e fortes fisicamente para encorpar o elenco. A tendência é que o tricolor siga, neste momento, em busca de um centroavante.

Hércules chegou ao Fortaleza por empréstimo, junto ao Atlético-CE em 2022 por R$ 250 mil para compor o elenco da equipe sub-23, mas foi logo alçado ao time profissional pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Desde então, tornou-se um dos principais destaques da equipe. Suas principais características são a boa finalização de fora da área e a presença constante no setor ofensivo. Ao todo, Hércules disputou 136 jogos pelo Leão do Pici, com 17 gols e 5 assistências.