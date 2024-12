Temporal e ventos fortes transformam a tarde no Grande Rio. Em Niterói ruas da Zona sul alagaram (vídeo)

Confirmando as previsões climáticas para essa sexta-feira (20), temporais intensos, com fortes rajadas de vento, ocorreram em diferentes cidades do Estado do Rio. Na orla do Rio e de Niterói, as pancadas de chuvas vieram acompanhadas de raios, por volta de 16h40. Cerca de vinte minutos de temporais foram suficientes para alagar algumas ruas em Icaraí e no Ingá. O problema foi registrado em vídeos e fotos, por moradores.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes para várias cidades do Estado do Rio. O alerta vale para essa sexta-feira (20) e sábado (21).





Alagamento na Rua Presidente Pedreira Sergio Soares

Autor: Sergio Soares

Segundo o alerta, mais de 30 cidades da região devem ser impactadas pela chuva.

* Em apuração

