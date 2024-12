Ex-vereador Gabriel Monteiro é condenado por invadir CTI durante a pandemia

O ex-vereador Gabriel Monteiro foi condenado a um ano de detenção e 360 dias/ multa, pena convertida pela juíza Maria Tereza Donatti em serviços comunitários, após entrar de forma irregular em unidades de terapia intensiva (CTI) no Leblon durante a pandemia de Covid-19.

Em março de 2021, Monteiro, acompanhado de assessores, invadiu áreas restritas do hospital, colocando em risco pacientes e profissionais de saúde.O grupo usou Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinados à equipe médica, embora sem permissão e sem o devido conhecimento para utilizá-los adequadamente.

Leia também:

Policial penal é morto em tentativa de assalto por criminosos com uniformes da Light

Shoppings de SG e Niterói divulgam horários especiais de funcionamento para Natal e Ano Novo; Confira



Além disso, eles entraram no ambiente hospitalar com celulares não higienizados, colocando em risco a saúde dos pacientes. Naquela ocasião, o CTI abrigava 20 pessoas em ventilação mecânica, que necessitavam de cuidados intensivos. O grupo também visitou outro CTI, onde estavam internados pacientes com doenças graves, expondo-os a ainda mais riscos.

"Não estamos aqui tratando do cidadão que foi à praia sem máscara durante a pandemia e acabou detido por policiais. O que temos aqui é um ex-vereador, que foi cassado pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro por quebra de decoro parlamentar, pois investigado por estupro de vulnerável, assédio contra assessores, exposição vexatória de pessoas em situação de rua e etc. Como mandatário do povo, deveria ele agir conforme a lei, mas dela ele se afastou, em busca de promoção pessoal em seus canais veiculados pela internet", ressaltou a magistrada na sentença.