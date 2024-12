Niterói já prepara festa da virada na orla de Icaraí

A Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo – já trabalha nos preparativos para a grande festa do Reveillon 2025, cujo slogan “Felicidade É Viver Aqui” já mostra a alegria dos niteroienses em receber a imensidão de espectadores para a grande festa da virada do ano.

No ritmo cada vez mais sustentável, Niterói terá na virada, um grande e criativo show pirotécnico, na Praia de Icarai, com duração de 15 minutos, com fogos de baixos estampidos como ocorreu ano passado. Esta proposta da Prefeitura de Niterói, através da Neltur, cada vez mais se ajusta a uma realidade de politicas públicas ambientais visando incomodar o menos possível os animais, os idosos, crianças, enfermos e aqueles que são portadores do espectro autista.

Na estrutura a ser montada na Praia de Icaraí, como em todos os anos, haverá uma área específica para os PCDs – Pessoas Portadoras de Deficiência e área para recebimeno de crianças perdidas.

Os pontos de queima de fogos da cidade serão cinco: no Monumento à Nossa Senhora Auxiliadora (Santa Rosa), Vila Ipiranga (Sede da Associação), Caramujo (Complexo Esportivo do Caramujo), Praia de Itaipu (nas areias) e na Praia de Icaraí.

Mas a programação na Praia de Icaraí, começará às 18h, com a cantora local, Lara Zuzarte, cujo repertório sertanejo dará introdução ao ritmo que continuará com o sertanejo de João Gabriel, logo após a banda Detonautas levará seu rock para aqueles que curtem o ritmo, depois a Unidos do Viradouro subirá ao palco, antecedendo a grande queima de fogos. Para encerrar a noite a atração principal, os roqueiros do Capital Inicial fecharão os shows programados para a Praia de Icaraí.