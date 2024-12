Rodrigo Neves anuncia novo presidente da Nitprev

O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou na tarde desta quinta-feira (19) Heitor Moreira como o próximo presidente da NitPrev, autarquia gestora da Previdência Social do Município. Oficial da Reserva do Exército Brasileiro, Heitor é analista de planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento e possui pós-graduação em investimentos pelo IBMEC.

Rodrigo Neves ressaltou a trajetória de Heitor na administração pública e seu preparo para liderar a previdência municipal.

“Heitor é uma referência de integridade, dedicação e compromisso com o serviço público. Ele será essencial para imprimir o dinamismo necessário à gestão da NitPrev, consolidando-a como modelo de eficiência e responsabilidade”, declarou o prefeito eleito.

Em 2013, a gestão de Rodrigo Neves promoveu uma reestruturação completa na previdência de Niterói, que passou de um fundo de R$ 10 milhões para R$ 2 bilhões, tornando-se o único superavitário entre as 92 cidades do estado.

“Hoje, nossos servidores têm a segurança de uma previdência sólida, que garante suas aposentadorias e pensões futuras”, destacou Neves.

Heitor Moreira, que já atuou como subsecretário de orçamento e subsecretário de finanças em Niterói, agradeceu a confiança.

“É uma honra assumir a NitPrev, uma instituição que já é referência em gestão previdenciária. Reafirmo meu compromisso de trabalhar pela saúde financeira e pela responsabilidade fiscal, aprimorando ainda mais essa conquista para o município e seus servidores”, afirmou.