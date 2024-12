Capitão Nelson, vice e vereadores são diplomados pelo TRE em São Gonçalo

O prefeito reeleito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), seu vice João Ventura (União) e todos os 27 vereadores eleitos foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na manhã desta quinta-feira (19), no Fórum Regional de Alcântara, no Colubandê. Na cerimônia, o prefeito celebrou o resultado do último pleito e projetou diálogos com a Câmara dos Vereadores ao longo do próximo mandato.

“Quando o eleitor vai na urna, logicamente, ele está depositando toda a sua confiança naquela pessoa em que está votando e espera o retorno em mais dignidade para a nossa população. Então, quero parabenizar todos os vereadores; os que foram reeleitos e realizaram um bom trabalho, os novos que estão chegando”, destacou o prefeito.

1/4 Prefeito projetou otimismo para segundo mandato | Foto: Layla Mussi

Capitão Nelson não entrou em detalhes sobre os primeiros atos do próximo mandato, mas disse que pretende focar em “promover transformação” no município. “A transformação da cidade não acontece em quatro anos, não vai acontecer em oito, talvez nem vinte. Mas, a cada dia, se nós olharmos para o cidadão e para o próximo, a gente vai ter sempre alguma coisa a mais para fazer, alguma coisa para dar continuidade a essa transformação”, disse.

“Ninguém faz nada sozinho. Então a gente tem que andar junto com o Legislativo", destacou vice-prefeito | Foto: Layla Mussi

O novo vice prefeito, João Ventura, que substitui Sérgio Gevú a partir de janeiro, também destacou o interesse em manter um bom diálogo com os parlamentares. “Ninguém faz nada sozinho. Então a gente tem que andar junto com o Legislativo. Quando andam juntos Legislativo e Executivo, quem ganha é o gonçalense. E a nossa expectativa é muito boa para 2025. A gente vem de um trabalho muito bom durante esses quatro anos do governo Capitão Nelson. E daí por diante também vem muito trabalho”, afirmou Ventura.

Conduzida pela juíza Juliana Cardoso, a cerimônia marcou o encontro entre os vereadores reeleitos e os novos nomes que integrarão a Câmara. Foram eleitos em São Gonçalo os vereadores Nelsinho Ruas (PL), Bruno Porto (PL), Juan Oliveira (PL), Felipe Brito (Solidariedade), Lecinho (Republicanos), Alcemir Maciel (Avante), Patrícia Silva (PL), Pedro Pericar (PL), Vinícius (União Brasil), Aline Cici Maldonado (PL), Claudinei Siqueira (PRD), Nem da Pank Motos (União Brasil), Piero Cabral (Republicanos), Beto da Serraria (PL), Magú dos Brinquedos (Avante), Artur Rodrigues (Podemos), Poubel (Solidariedade), Juliano Freitas (PT), Cacau (MDB), Alex Loreti (Cidadania), Professor Felipe Guarany (MDB), Isaac (PC do B), Natan (PP), Diney Marins (Podemos), Alan Rodrigues (PP), Tião Nanci (PSDB) e Dejorge Patrício (PDT).

Nelsinho Ruas foi vereador mais eleito do último pleito | Foto: Layla Mussi

Em breve conversa com a imprensa, o vereador mais votado do último pleito, Nelsinho Ruas, falou um pouco sobre os principais objetivos de seu próximo mandato. “A gente vai continuar trabalhando nas causas que já vem trabalhando nesse mandato, que são a proteção dos animais e a questão de políticas de inclusão. Já temos vários projetos que estão tramitando na Câmara e esperamos conseguir fazer a cidade evoluir cada vez mais junto com a Prefeitura”, destacou o parlamentar.

Após a diplomação, os candidatos eleitos aguardam até o dia 1º de janeiro de 2025 para serem empossados nos cargos.