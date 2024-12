Polícia Civil apreende alimentos com validade adulterada na Zona Oeste do Rio

Polícia apreendeu alimentos com validade adulterada e vencida - Foto: Divulgação

Polícia apreendeu alimentos com validade adulterada e vencida - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) apreenderam 5 toneladas de alimentos com validade adulterada, em uma residência utilizada de forma irregular como estabelecimento comercial, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (19/12). Os agentes diligenciaram até o local após denúncias de que o dono do imóvel comprava produtos vencidos para revenda.

Segundo apurado, o proprietário adquiria mercadorias vencidas em grandes redes de supermercados e apagava a data de validade das embalagens.

Leia também

➣Justiça proíbe namorada de Belo de se afastar por mais de oito dias do Rio

➣ Maricá conclui o Programa Fila Zero com milhares de pessoas atendidas

Durante a ação foram apreendidos oito fardos de feijão, cinco fardos de arroz, quatro caixas de panetone, além de diversas caixas de iogurte, biscoito e creme de leite.

O dono do estabelecimento comercial, o gerente e outros dois funcionários foram autuados em flagrante por adulteração de alimentos, associação criminosa e mercadoria imprópria ao consumo.

As investigações continuam para investigar a participação de outros envolvidos no esquema criminoso.