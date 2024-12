Maricá conclui o Programa Fila Zero com milhares de pessoas atendidas

Lançado em outubro, o Fila Zero foi o maior programa da história de Maricá no que se refere a consultas, exames e cirurgias oftalmológicas - Foto: Divulgação - Evelen Gouvêa

Lançado em outubro, o Fila Zero foi o maior programa da história de Maricá no que se refere a consultas, exames e cirurgias oftalmológicas - Foto: Divulgação - Evelen Gouvêa

A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde (Femar) e da Secretaria Municipal de Saúde, celebrou o encerramento do Programa Fila Zero de Oftalmologia com resultados expressivos e a concretização de um grande avanço na saúde pública da cidade. Na última etapa do programa, 2.521 cirurgias de catarata e pterígio foram realizadas no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, atendendo a uma demanda histórica da população e zerando a fila de espera para esses procedimentos no município.

Lançado em outubro, o Fila Zero foi o maior programa da história de Maricá no que se refere a consultas, exames e cirurgias oftalmológicas. A triagem, realizada em um espaço especialmente montado em Araçatiba, contabilizou mais de 53 mil procedimentos, incluindo mais de 11 mil consultas. Na sequência, os pacientes com demandas cirúrgicas foram encaminhados para os procedimentos no hospital, ao longo dos meses de novembro e dezembro. O programa beneficiou milhares de moradores, tornando-se um marco significativo para a saúde pública da cidade.

O prefeito Fabiano Horta ressaltou que o sucesso da iniciativa é um reflexo do compromisso da gestão municipal em garantir acesso à saúde de qualidade para todos os cidadãos.

“Milhares de exames e cirurgias foram realizadas, e saímos extremamente orgulhosos, pois o serviço prestado foi de altíssima excelência. Sabemos que, de fato, mudamos a vida de muitas pessoas que chegaram sem enxergar, sendo conduzidas pelo braço, e saíram andando sozinhas, enxergando o mundo novamente, com o brilho que a luz e a vida têm. Gostaria de agradecer profundamente a todos os profissionais que se dedicaram a esse processo tão transformador”, afirmou.

Resultados que transformam vidas

O Programa Fila Zero de Oftalmologia foi uma das iniciativas mais aguardadas e celebradas pela população de Maricá que esperava para a realização de exames como ultrassonografia ocular, biometria ultrassônica, mapeamento de retina, entre outros, além de cirurgias oftalmológicas, especialmente para o tratamento da catarata — uma das principais causas de cegueira reversível no Brasil.

A implementação do programa trouxe alívio para milhares de pessoas, garantindo acesso rápido e eficiente a serviços oftalmológicos essenciais. Um exemplo disso é o caso de Norival Leite, de 71 anos, morador de Maricá, que compartilhou sua experiência: “eu achei a operação extremamente tranquila. Nunca imaginei que seria tão simples, estava esperando algo mais complicado. Este projeto é simplesmente maravilhoso. Muitas pessoas, como eu, não teriam condições financeiras para realizar o procedimento em outra situação, mas, da forma como está sendo feito, achei tudo espetacular”, enalteceu.

A Secretária de Saúde de Maricá, Juliana Nogueira, celebrou os resultados alcançados pelo programa, destacando a importância dos profissionais de saúde que participaram da ação.

“A realização do programa foi possível graças a um trabalho conjunto entre a gestão municipal e as clínicas conveniadas, que garantiram um atendimento ágil e de qualidade. Agradecemos a todos os profissionais envolvidos e à população que confiou em nossa gestão. Estamos totalmente comprometidos em continuar oferecendo um atendimento de excelência”, afirmou.