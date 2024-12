Justiça proíbe namorada de Belo de se afastar por mais de oito dias do Rio

A influenciadora e atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, não poderá se afastar do Rio de Janeiro por mais de oito dias, devido a uma proibição da Justiça. Caso descumpra a medida cautelar, ela poderá ser presa.

O nome de Rayane é mencionado como alvo em um processo movido pelo Ministério Público de Santa Catarina. Segundo informações do Terra, a namorada de Belo, ao lado de seu ex-noivo Juninho Navarro, e da ex-cunhada Yasmin Navarro, faziam parte de uma quadrilha de estelionatários que aplicavam o Golpe do Motoboy em idosos de Florianópolis.

A atuação de Rayane e outras blogueiras se deu no Rio de Janeiro. A função delas era ligar para as vítimas se passando por funcionárias de agências bancárias e informar que o cartão havia sido clonado. Nesse momento, elas informavam que um motoqueiro iria na residência da pessoa para pegar o cartão que seria invalidado.

Com o cartão da vítima, os golpistas realizavam inúmeras compras de uso pessoal e outras atividades com o saldo disponível.

O pedido de prisão da influenciadora foi decretado em 2021, mas respondeu em liberdade por ser mãe de um bebê. Entretanto, para que tenha direito ao benefício, ela precisa cumprir algumas medidas cautelares.

Documentos apontam que, desde 2022, Rayane precisa comparecer mensalmente no fórum, localizado no Centro do Rio, para se apresentar em juízo, explicar e justificar suas atividades. Também não pode entrar em contato, nem pelas redes sociais, com os outros citados no processo. Por fim, também está proibida de sair do Rio por mais de oito dias.