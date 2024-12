Confira o calendário de pagamento do IPVA 2025 no Rio de Janeiro

A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro divulgou, nesta quinta-feira (19), o calendário e as condições para o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2025.

Os motoristas e motociclistas poderão parcelar o pagamento em até três vezes. O vencimento da cota única ou da 1ª cota para veículos com o final da placa 0 será no dia 21 de janeiro de 2025.

Para os condutores que optarem por realizar o pagamento à vista, será concedido um desconto de 3% sobre o valor do IPVA.

O Governo de Estado do Rio utiliza o documento de arrecadação do Estado (DARJ), que aceita pix em qualquer banco, ou código de barras em bancos parceiros da Secretaria de Fazenda.

Confira o calendário de pagamentos do IPVA 2025 da cota única ou da 1ª cota, que varia de acordo com o final de placa de veículos: