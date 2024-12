Cine Henfil Maricá divulga programação do final de semana

A programação desta semana está recheada de sucessos. Para quem perdeu as sessões de “Ainda estou aqui” e “Arca de Noé”, é hora de tentar uma nova chance. Os longas serão exibidos no sábado (21). “Arca de Noé” será exibido às 15h, enquanto “Ainda estou aqui” às 19h. Filmes com temas natalinos e produções locais também entram em cartaz a partir desta quinta-feira (19).

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 19/12 (quinta-feira)

18h - Mostra de clipes de músicos autorais da cidade

Dia 20/12 (sexta-feira)

17h - A Máquina da Utopia - exibição de videoartes de Felipe Carnaúba

19h - Corpo Presente - O documentário investiga o corpo como forma de arte, expressão e identidade, apresentando obras, artistas e pensadores que refletem sobre o tema. O filme versa sobre o simbolismo do corpo através de uma das principais expressões artísticas contemporâneas - a Performance - a qual vários estudiosos sublinham como uma nova ideologia, típica de nossa época. Os múltiplos corpos que compõem o documentário são corpos políticos que criam e propõem novos universos, sinalizando novas formas de ser e estar no mundo, traduzindo a sociedade contemporânea em toda a sua complexidade. Classificação: 16 anos.

Dia 22/12 (sábado)

15h – Arca de Noé – Vini é um ratinho poeta muito carismático, mas ao mesmo tempo bastante envergonhado. Seu melhor amigo, Tom, também um roedor talentoso, toca violão como ninguém. Quando a grande inundação é anunciada, os dois precisam entrar na Arca de Noé sem que sejam percebidos, já que apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos. Com muita alegria, música e cantoria, Vini e Tom embarcam nessa aventura arriscada, mas bem acompanhados. Ao longo da jornada, eles encontram outros animais que também buscam abrigo e formam novas amizades, enfrentando desafios juntos. Com a ajuda de seus talentos artísticos, Vini e Tom não apenas tentam garantir seu lugar na arca, mas também inspiram todos ao redor a manter a esperança e a criatividade em tempos difíceis. Arca de Noé é uma história divertida e tocante sobre amizade, coragem e a importância de se unir em momentos de crise. Classificação: livre.

17h – A Outra Forma – Em A Outra Forma, dentro de um futuro próximo, a humanidade criou um paraíso na superfície da lua, mas para acessar esse lugar exclusivo, os cidadãos precisam ter uma cabeça quadrada. Neste mundo geométrico e rigoroso, um homem obcecado por se encaixar nas normas dessa sociedade enfrenta um dilema existencial. Classificação: 14 anos.

19h – Ainda Estou Aqui – O filme é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. A obra é um tributo à força de Eunice Paiva, que, contra todas as adversidades, se torna uma figura central na luta pelos direitos humanos no país. Classificação: 14 anos.

Dia 22/12 (domingo)

15h – Irmão do Jorel. Especial de Natal Irmão do Noel - A família se prepara para a noite de Natal com uma grande ceia, luzes piscantes, pratos, talheres e taças especiais. Carlos Felino está triste pois tem um contrato para compor um disco natalino, mas não consegue entender a data especial. Irmão do Jorel e Lara embarcam na missão de inspirar o músico, visitando várias casas e seus diferentes natais. É quando descobrem que alguém está trocando os presentes de Papai Noel por humildes lembrancinhas! Teria o criminoso alguma relação com a lenda da toalha natalina da vovó Juju? Vamos descobrir! Classificação: livre.

17h – Chama a Bebel - A brilhante e corajosa Bebel é uma jovem cadeirante que mora com sua mãe e o avô nas margens de uma rodovia no interior que vê sua rotina mudar drasticamente quando se muda para a cidade grande para poder estudar em uma nova escola. Babel então entra em uma jornada de amadurecimento entre baixos e altos, onde enfrenta muitos desafios para tentar se adaptar, incluindo sua tia , estudantes populares do colégio e até um inimigo poderoso – um empresário da cidade que faz testes laboratoriais em animais. Inspirada na ativista ambiental Greta Thunberg, Bebel se torna uma líder na escola e seus projetos, mas algumas pessoas serão capazes de qualquer coisa para impedir a garota e seus aliados. Classificação: 10 anos.

19h - Meu Tio José - Meu Tio José é uma animação que conta a história de José Sebastião Rio de Moura, membro do movimento de esquerda "Dissidência da Guanabara". Ele participou do sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick em 1969 e ficou exilado no exterior por 10 anos. Quando retorna ao Brasil, é vítima de um atentado que culmina em sua morte. No mesmo dia de seu assassinato, seu sobrinho Adonias precisa escrever uma redação na escola. O menino precisa lidar com o luto de perder o tio e decide transformar a tristeza em homenagem a José através de seu trabalho. Classificação: 14 anos.