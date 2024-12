Atropelamento deixa idoso gravemente ferido no Centro de Niterói

Um idoso, de 61 anos, teve afundamento na cabeça após ser atropelado na Avenida Feliciano Sodré, no Centro de Niterói, por volta das 16h57 desta terça-feira (17). O acidente ocorreu próximo ao número 57, na esquina com a Visconde de Uruguai.

Segundo as primeiras informações, o homem sofreu um afundamento na cabeça e, por isso, acabou perdendo grande quantidade de sangue. Para prestar os primeiros socorros, ainda no local, foram acionadas equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM).

Por causa da gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser entubada e foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), localizado no Fonseca, Zona Norte.

O acidente foi registrado na 76ª DP (Centro).