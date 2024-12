Mulheres são presas por furto em Niterói

Duas mulheres em situação de rua foram presas após furtarem a televisão, de um estabelecimento comercial, na Praça do Rink, no Centro de Niterói, na madrugada desta quarta-feira.

De acordo com informações da polícia, as mulheres foram encontradas na rua, próximo ao local, ainda com o televisor nas mãos. Testemunhas as reconheceram.

As mulheres foram presas em flagrantes e o caso registrado na 76ªDP (Centro).