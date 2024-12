Novo casal? Nattanzinho posta foto com Rafa Kalimann e chama pai da atriz de “sogro”

Na noite da última terça-feira (17), o cantor Nattan [ou Nattanzinho] intensificou os rumores de um romance com Rafa Kalimann ao compartilhar uma foto ao lado da apresentadora e atriz. No registro, feito durante a comemoração do aniversário do pai de Rafa, os dois aparecem sorridentes e abraçados. Para completar, Nattan ainda se referiu ao aniversariante de forma descontraída como “sogro”, alimentando ainda mais as especulações.

No post, Nattan também incluiu um emoji de coração, e a ex-BBB repostou a imagem em suas redes. O possível romance começou a ser especulado após Rafa anunciar o fim de seu relacionamento com o ator Allan Souza Lima, em novembro deste ano, com quem estava desde o final de 2023.

Apesar das interações, Nattan negou estar vivendo um romance com a apresentadora em entrevista durante o Prêmio Multishow 2024, há duas semanas.

“Rafa é uma mulher que eu sempre admirei. Eu já disse em um podcast, já falei que namoraria ela, alguns anos atrás. Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não (está rolando), mas pode acontecer”, afirmou durante a premiação.