"Ainda estou aqui" é um dos 15 filmes pré-selecionados para o Oscar de melhor filme internacional

"Ainda estou aqui" segue na busca de se tornar o primeiro filme brasileiro a ganhar o Oscar de melhor filme internacional. O longa do diretor Walter Salles é uma das 15 produções pré-selecionados da categoria divulgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas americana, nesta terça feira (17).

Além da produção brasileira, estrelada por Fernanda Torres, outros 14 filmes constam na lista:

- 'Une langue universelle' - Canadá

- 'Ondas' - Tchéquia

- 'A garota da agulha' - Dinamarca

- 'Emilia Pérez' - França

- 'A semente do fruto sagrado' - Alemanha

- 'Snerting' - Islândia

- 'Kneecap - Música de liberdade' - Irlanda

- 'Vermiglio' - Itália

- 'Straume' - Letônia

- 'Armand' - Noruega

- 'From Ground Zero' - Palestina

- 'Dahomey' - Senegal

- 'Como ganhar milhões antes avó morra' - Tailândia

- 'Santosh' - Inglaterra

Os filmes agora intensificam suas campanhas para ficar entre os cinco indicados de fato ao Oscar, cujo anúncio acontece em 17 de janeiro. A premiação é realizada em Los Angeles em 2 de março.

Premiada no Festival de Veneza pelo roteiro de Murilo Hauser e Heitor Lorega, a produção original do Globoplay se baseia no livro de memórias de Marcelo Rubens Paiva para contar a história da mãe do escritor, Eunice Paiva. Dona de casa e mãe de cinco filhos, que se tornou ativista política devido a prisão e consequente desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva (Selton Mello), pela ditadura militar.

"Ainda estou aqui", se tornou a maior bilheteria pós-pandemia e é o único filme nacional entre as dez maiores bilheterias do ano, ficando na quinta posição. A produção já vendeu mais de 2,7 milhões de ingressos em pouco mais de um mês de lançamento.

A última indicação do Brasil entre os filmes internacionais foi com "Central Brasil", estrelado por Fernanda Montenegro e também dirigido por Salles, em 1999. Enquanto, a última vez em que o Brasil conseguiu aparecer na seleção preliminar da categoria foi em 2008, com "O ano em que meus pais saíram de férias", mas a produção não ficou entre os finalistas.