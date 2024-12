Butantan solicita à Anvisa registro da primeira vacina em dose única contra dengue

O Instituto Butantan enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta segunda-feira (16), um pedido de registro para utilização da primeira vacina contra a dengue em dose única do mundo.

Os ensaios clínicos do imunizante denominado “Butantan-DV” foram finalizados em junho deste ano, quando o último participante completou 5 anos de acompanhamento e constatou a eficácia de 79,6% geral para prevenir casos de dengue sintomática.

O Instituto informou que, de acordo com os resultados da terceira fase do ensaio clínico publicados na The Lancet Infectious Diseases, foi comprovada uma proteção de 89% contra dengue grave e dengue com sinais de alarme, além de eficácia e segurança prolongadas por até cinco anos.

Caso a vacina seja aprovada pela Anvisa, o Instituto Butantan poderá disponibilizar cerca de 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde nos próximos três anos.

Além disso, um milhão de doses da vacina poderão ser entregues já em 2025, em caso de aprovação.

As outras cerca de 100 milhões de doses poderão ser entregues nos anos de 2026 e 2027.

De acordo com o Instituto, após essa avaliação, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) irá estudar a possibilidade de inserir essa vacina no SUS.

Essa análise técnica leva em consideração uma série de critérios, como benefícios e riscos no longo prazo para a população brasileira; além do potencial de inovação tecnológica que a incorporação irá introduzir no sistema.