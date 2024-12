Resultado da primeira fase de matrícula para escolas estaduais será divulgado nesta quarta (18)

Consulta poderá ser feita no site da Seeduc e do matriculafacil.rj.gov.br - Foto: Divulgação/ Sandra Barros-RJ

Chegou a hora! O resultado da primeira fase de matrículas para escolas da rede estadual será divulgado nesta quarta-feira (18/12). São mais de 1,2 mil unidades de ensino, com oportunidades para Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), Interculturais, Cívico-militares e de Itinerários de Formação Técnica e Profissional, entre outras opções.

O candidato poderá realizar a consulta individual do resultado da alocação no próprio site da matrícula, selecionando a opção “Consulte a sua Inscrição”. O responsável – ou o aluno maior de 18 anos – deverá, então, comparecer à escola, no período de 17 a 23 de janeiro de 2025, e realizar a confirmação da matrícula. A Ficha de Conclusão da Inscrição informará a documentação necessária a ser apresentada no momento da Confirmação de Matrícula na escola onde o candidato for alocado.

No ato da confirmação da matrícula, os candidatos deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

I - Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Identidade ou documento que a substitua e CPF, se possuir - Original (será devolvida no ato);

II - Histórico Escolar ou declaração da última unidade escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola;

III - Carteira de identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos, original e cópia;

IV - Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso), conforme Lei Estadual nº 10.186/2023, na forma prevista no § 3º, art. 19;

V - Comprovante de residência com o mesmo endereço informado no ato da inscrição da matrícula;

VI - Atestado médico específico para a prática de atividade física de alto rendimento, no caso de matrícula nas unidades escolares com Ensino Médio Itinerário de Esporte;

VII - Documentação que comprova o vínculo familiar, no caso de o candidato ter declarado possuir irmão matriculado ou pleiteante à vaga na rede estadual da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), para o ano letivo de 2025.

Os estudantes que fizeram a renovação da matrícula não precisam ir à unidade escolar para fazer a confirmação. Já os candidatos que se inscreveram e não foram alocados na Primeira Fase da Matrícula poderão acessar o site Matrícula Fácil e fazer a inscrição, de 30/01 a 02/02/2025, para estudar na rede estadual de ensino em 2025.

- A partir de 18/12/2024: Resultado da 1ª Fase da Pré-Matrícula nos sites Seeduc e Matrícula Fácil

- De 17/01 a 23/01/2025: Confirmação da 1ª Fase da Pré-Matrícula;

- Inscrição da 2ª Fase da Matrícula Fácil 2025 (exclusivo para os candidatos não alocados da 1ª Fase) - 30/01/2025 a 02/02/2025;

- Confirmação da 2ª Fase da Matrícula Fácil 2025 - A partir de 30/01/2025;

- Inscrição da 2ª Fase da Matrícula Fácil 2025 (aos candidatos não alocados, aos que não confirmaram matrícula e aos novos do Ensino Fundamental e Médio) - A partir de 03/02/2025;

- Cadastro para transferência informatizada - A partir de 05/02/2025;

- Transferência Informatizada (com vaga imediata) - A partir de 05/02/2025.