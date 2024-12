Por causa de incidentes provocados por ventos, Niterói anuncia desmontagem de árvore de Natal (vídeo)

Os fortes ventos e as chuvas de granizo que atingiram no Grande Rio, na tarde dessa segunda-feira (16), causaram também incidentes em Niterói, que levaram a Prefeitura da cidade a anunciar a desmontagem da imponente árvore de Natal, com cerca de 50 metros de altura, inaugurada no último fim de semana, com cerca de 3 mil pessoas, na Praça do Rádio Amador.

Nas redes sociais, circularam vídeos, com decorações da estrutura que se desprenderam da árvore por causa dos fortes ventos, nessa segunda. Nas redes sociais, também circularam informações dando conta que a estrutura teria tido uma leve inclinação por causa dos fortes ventos. No fim da tarde, a Prefeitura anunciou a desmontagem da estrutura, cerca de duas horas após a queda de outra árvore de Natal que provocou a morte de uma pessoa e deixou dois feridos em Maricá. A estrutura ainda estava em construção seria inaugurada essa semana naquele município.

Inauguração há 3 dias - A árvore que será desmontada havia sido inaugurada pela Prefeitura de Niterói na última sexta-feira (13), em evento que contou com a participação de 3 mil pessoas. Visitantes também tiveram a oportunidade de apreciar produtos locais no espaço gastronômico, com destaque para as opções oferecidas por pequenos empreendedores, incluindo o polo cervejeiro artesanal. O calçadão da Praia de São Francisco ficou lotado, e o Polo Gastronômico registrou um movimento ainda maior, impulsionando a economia local. O trabalho de desmontagem da estrutura começou a ser feito nessa segunda-feita, segundo a Prefeitura, após a Defesa Civil da cidade determinar a medida, por causa de riscos de novos acidentes.





A imponente árvore de São Francisco, com 50 metros de altura, foi inaugurada na última sexta-feira (13), em evento que contou com cerca de 3 mil pessoas. Prefeitura anunciou desmontagem da estrutura Divulgação

Outros acidentes - Os acidentes envolvendo árvores de natal já ocorreram em Niterói. Na madrugada do dia 8 de dezembro de 2023, A estrutura, com cerca de 50 metros de altura que foi montada pela Prefeitura, também na Praça do Rádio Amador, na orla da Praia de São Francisco, foi derrubada pela força dos ventos, mas não houve feridos.

A árvore caiu na orla de São Francisco, em Niterói, em dezembro do ano passado | Foto: Divulgação

Na época, a previsão da cidade era inaugurar a árvore de Natal com o tema dos 450 anos do município, dois dias depois, em 10 de dezembro. Sem a estrutura, o espetáculo "Viver a Paz – Concerto de um sonho", com a Orquestra Petrobras Sinfônica e Elba Ramalho, foi mantido nessa data.