Chega ao fim briga por herança bilionária de Gugu Liberato

O acordo ficou definido com os três filhos, João Augusto, Sofia e Marina ficando com 75% do patrimônio - Foto: Reprodução/Instagram

O acordo ficou definido com os três filhos, João Augusto, Sofia e Marina ficando com 75% do patrimônio - Foto: Reprodução/Instagram

Cinco anos após a morte de Gugu Liberato, finalmente a família do apresentador colocou um ponto final a disputa pela herança, avaliada R$ 1.4 bilhão. João Augusto Liberato, filho mais velho de Gugu, falou sobre a cansativa polêmica familiar em entrevista ao "Fantástico", neste domingo (15).

"Esses cinco anos foram muito difíceis. Eu fiquei muito surpreso com o que aconteceu, não tinha ideia que aquilo iria se transformar. Na verdade, eu achava que tudo seria tranquilo, que a gente ia fazer a divisão dos bens conversando como uma família, mas não foi isso que aconteceu", desabafou.

O acordo ficou definido com os três filhos, João Augusto, Sofia e Marina ficando com 75% do patrimônio. Os outros 25% serão destinados aos sobrinhos do apresentador.

Leia também:

➣Filhos de Flordelis podem ser despejados de casa em Niterói por dívidas de R$ 600 mil

➣ PM prende dois homens após perseguição em Araruama

Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos de Gugu, não foi mencionada no testamento. O fato gerou uma grande batalha judicial, pois ela pediu o reconhecimento de união estável com o apresentador. Caso seu pedido fosse acatado, Rose teria direito a 50% de seus bens. Ela abriu mão da disputa em agosto de 2024.

Os filhos se comprometeram a depositar uma quantia para o fundo de investimento internacional da mãe. "Meu pai tinha a ideia de que a geração dos filhos sempre apoiaria os pais. Por isso ele não deixou nada pros meus tios, mas deixou para os sobrinhos. Do mesmo jeito com a minha mãe. Ele deixou para os filhos, e se alguma coisa acontecesse com a minha mãe, nós estaríamos ali para ajudar", explicou João.

A batalha judicial pelos bens de Gugu gerou uma série de conflitos familiares. Enquanto Sofia e Marina apoiavam a mãe no reconhecimento da união estável, João Augusto defendia o testamento do pai.

"O que eu sempre quis foi defender o desejo do meu pai, que é a única coisa que eu posso fazer por ele. A família ficou meio dividida na época. Eu tinha opiniões diferentes das minhas irmãs e da minha mãe, e ficou um clima ruim, né? Chegou um ponto que ficamos sem nos falar, sim. E isso me deixou muito triste", relembrou o primogênito.