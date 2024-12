Após 10 anos, System Of A Down anuncia volta ao Brasil

Banda System of a Down no material de divulgação do álbum "Toxicity" - Foto: Divulgação

Os ingressos para os shows de São Paulo e do Rio de Janeiro que acontecerão nos estádios Allianz Parque e Engenhão, respectivamente vão de R$ 247,50 (meia-entrada da cadeira superior) a R$ 1.095 (inteira da pista premium). Em Curitiba, que terá o estádio Couto Pereira como palco, as entradas vão de R$ 197,50 (meia-entrada da arquibancada) a R$ 1.095 (inteira da pista premium).

Há ainda duas modalidades de ingressos com direitos a privilégios especiais, o Hot Seat e o Pacote VIP. Nos dois casos, o comprador tem direito a entrada antecipada, check-in e entrada separada, lâmina especial, pôster exclusivo com ilustração feita por artista local e acesso a itens exclusivos do merchandising da turnê.

A diferença reside no local de acesso: o primeiro dá direito a uma entrada em cadeira, enquanto o segundo é para a pista premium. A última vinda do System Of A Down ao Brasil foi em 2015, quando eles trouxeram a “Wake Up the Souls Tour”. O primeiro show no Rock in Rio, numa noite que teve ainda nomes como Queens Of The Stone Age e Hollywood Vampire (do ator Johnny Depp); a segunda foi na Arena Anhembi, na zona norte de São Paulo.