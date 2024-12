Árvore de Natal de Maricá despenca e deixa um morto e dois feridos; vídeo!

A tradicional árvore de Natal instalada na Lagoa de Araçatiba, em Maricá, despencou na tarde desta segunda-feira (16) e deixou um morto e dois feridos. Parte da campanha Natal Iluminado 2024, a árvore, de 56 metros de altura, iria ser inaugurada nesta terça (17), mas não resistiu a uma forte ventania na região. As duas vítimas feridas foram levadas para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e não correm risco de vida.

Segundo relatos iniciais, as três vítimas estariam trabalhando na estrutura no momento do acidente. Agentes do Corpo dos Bombeiros informaram que nenhuma vítima foi encontrada no local, mas que três pessoas haviam sido socorridos por populares. Um deles não resistiu e veio à óbito antes de receber atendimento, segundo Fabrício Bittencourt, secretário de Defesa Civil.

Confira imagens do momento:





Ainda segundo o secretário, não há indícios d funcionários desaparecidos. Buscas foram realizadas no local pelos bombeiros do quartel de Maricá e da Defesa Civil. Procurada, a Prefeitura de Maricá ainda não respondeu até a publicação desta nota, que será atualizada em caso de resposta.

*Em atualização

