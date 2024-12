Maricá abre o 'Natal Iluminado de 2024'

O evento turístico é um dos mais procurados no estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Marcos Fabrício

A Prefeitura de Maricá abriu oficialmente no último sábado (14), o Natal Iluminado de 2024, com o espetáculo 'Jardim das Águas' no Deck Pôr do Sol, em Araçatiba, uma das novidades dessa edição que atraiu milhares de visitantes para o local. O espaço conta com toda uma estrutura, acompanhada de música e gastronomia, que funcionará de terça a domingo, à partir das 18h, nos mesmos moldes do evento Pedacinho do Céu.

A programação de Natal de Maricá se estende nesse domingo a inauguração do evento na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, às 18:30h, seguida de uma peca de teatro infantil e da Casa do Papai Noel.

O evento turístico é um dos mais procurados no estado do Rio de Janeiro, e conta com uma programação repleta de atrações para encantar moradores, turistas e visitantes, com espetáculos no céu e na água, na Lagoa de Araçatiba, além da decoração natalina em toda a cidade.

"Essa é uma das grandes novidades do ano de 2024, e aqui fica realmente um cenário muito bonito. Acredito que esse vai ser um Natal maravilhoso e muito especial. Este é um evento consolidado na cidade, que o povo de Maricá e os visitantes abraçaram e tenho certeza que ficarão encantados com as apresentações", disse o secretário de Turismo, Robson Dutra.

Outra novidade desta edição será um espetáculo com 600 drones, que formará figuras e dizeres natalinos. A tradicional árvore de Natal flutuante, localizada na altura da Praça Tiradentes, também em Araçatiba, terá 56 metros de altura e cerca de 360 mil microluzes. Serão utilizados 45 mil módulos do chamado ‘pixel-led’ – cada um contém até oito pontos de luz. O espaço contará ainda com um deck e acessibilidade para tirar fotos bem próximo da árvore. No local também acontecerá o espetáculo das Águas Dançantes.

Atração de muito sucesso em 2023, o espetáculo das águas dançantes estará de volta à lagoa e será apresentado duas vezes por dia: às 20h30 e às 21h30, de quinta a domingo. Também serão realizadas apresentações nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2025. Com auxílio de bombas submersas, o espetáculo tem efeito tridimensional e exibe movimentos com jatos d’água, criando 200 metros de efeitos de dança sincronizada com música, iluminação colorida, fogo e fogos de artifício, além da exibição de um filme natalino. Todas as apresentações têm duração de 10 minutos.

Já a casa do Papai Noel com fotos gratuitas, será montada em quatro locais: na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro; na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu; e nos condomínios residenciais Carlos Alberto Soares de Freitas, em Inoã, e Carlos Marighela, em Itaipuaçu. Em Itaipuaçu a programação é a mesma do Centro.

População se encanta com o espetáculo

Aline Barreto, de 42 anos, é moradora da cidade há quatro anos, e escolheu o espaço para comemorar seu aniversário. "Eu sou apaixonada pela cidade. Hoje completo 42 anos e vim comemorar o meu aniversário aqui. Sempre frequento os eventos da cidade, que está sempre um passo à frente, trazendo espetáculos maravilhosos como esse de hoje", disse a moradora de Inoã.

Ana Luíza Britto, de 39 anos, conta que é frequentadora assídua da cidade, e trouxe sua família para prestigiar a atração.

"Ano passado, vim para Maricá umas 15 vezes, sempre venho ao Natal Iluminado, que é único no Estado. Aproveito sempre para trazer a família e nós adoramos estar aqui, tudo sempre muito lindo e organizado. Esperamos morar aqui algum dia, porque além do turismo, essa cidade se preocupa com a sua população", disse a moradora do município do Rio de Janeiro.