Nova ferramenta de Inteligencia Artificial do X “Grok” causa preocupações.

A rede social X (antigo Twitter) começou a liberar uma nova ferramenta de inteligência artificial chamada Grok, no início de dezembro. A funcionalidade de criação de imagens, no entanto, estava disponível apenas para assinantes do “X Premium”, e agora pode ser usada por todos os usuários.

Embora a IA tenha restrições claras em relação a conteúdos violentos ou explícitos, ela permite a criação de imagens de figuras públicas em situações inusitadas e controversas, como políticos ficticiamente admitindo crimes ou celebridades em contextos embaraçosos. Isso tem gerado discussões sobre os limites éticos e as responsabilidades no uso de ferramentas de IA para manipulação de imagens e informações.

De acordo com a plataforma, a Grok “é um assistente de IA que ajuda a completar tarefas, como responder perguntas, resolver problemas e fazer brainstorming”.

A rede social acrescentou que a ferramenta foi criada “para responder a quase todas as perguntas com um toque de inteligência e humor, ao mesmo tempo em que fornece respostas úteis e perspicazes”.

Grok possui diversas funcionalidades para terá limitações aos usuários comuns. | Foto: Divulgação

As imagens produzidas pelo “Grok” possuem uma marca d'água sutil no canto inferior direito, sinalizando que se tratam de criações geradas pela inteligência artificial. Isso busca garantir a transparência e alertar os usuários sobre o caráter artificial do conteúdo. No entanto, a marca d’água não impede que as imagens se espalhem rapidamente, o que tem alimentado debates sobre os riscos de desinformação e o uso indevido dessas tecnologias.

Essa atualização do X reacendeu um debate global sobre os limites do uso de IA para a criação de imagens, levantando questões sobre ética, responsabilidade e a linha tênue entre criatividade e manipulação. Com a crescente popularização dessas ferramentas, muitos se perguntam até que ponto elas podem ser usadas sem causar danos irreparáveis à reputação das pessoas ou à confiança no conteúdo compartilhado online.