Irmão do cantor Sidney Magal é preso nos Estados Unidos

O brasileiro e ex-lutador do UFC, Vinny Magalhães, 40 anos, que também é irmão do cantor Sidney Magal, foi preso em Las Vegas no último sábado (7). Vinny está sendo acusado de ameaçar três pessoas com uma arma de fogo. O Departamento de Polícia local informou que o brasileiro permanecerá detido, sem a possibilidade de pagamento de fiança, até o dia 23 de dezembro, data em que o julgamento do caso terá início.

De acordo com o relatório elaborado pela polícia, o lutador irá responder por agressão com posse de arma letal. As infrações teriam sido cometidas durante uma discussão relacionada à família de sua ex-esposa. Apesar do conflito, ninguém ficou ferido.

Leia também

Zeca Pagodinho anuncia pausa na carreira por cinco meses

Rafa Kalimann faz ensaio nua na praia; confira!



Caso seja condenado, Vinny Magalhães pode ser preso por até 18 anos em regime fechado. A ex-esposa de Vinny já havia solicitado uma ordem de restrição contra ele. A medida deve ser revisada e ampliada.

A última luta de Vinny Magalhães no UFC foi realizada em 2013, quando foi derrotado por Anthony Perosh.