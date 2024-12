Em Niterói, DiversiGames celebra a formatura dos 150 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade

Neste sábado, dia 14, às 9h, no Parque Esportivo do Caramujo (Niterói), a DiversiGames, empresa de impacto social e digital que promove acesso à cultura gamer a grupos minorizados e em situação de vulnerabilidade social e econômica, realiza a formatura da primeira turma do projeto social que realiza no polo de Niterói. Durante onze meses de aula, 150 jovens participaram de cursos gratuitos de programação e desenvolvimento de jogos, aulas de games e eSports, a partir de jogos como League of Legends, Valorant, FreeFire e Fortnite. Eles também receberam aulas de inglês.

“A formatura da primeira turma do polo de Niterói mostra como os games podem ser uma poderosa ferramenta de transformação social. Ao capacitar jovens em situação de vulnerabilidade, estamos apresentando um novo mundo para nossos alunos e alunas, muitas vezes distantes ainda do universo digital e tecnológico. além de levar inspiração e novas perspectivas às suas famílias, provando que o universo dos games pode impactar vidas de forma profunda e positiva, gerando trabalho e renda.”, ressalta a Diretora de Operações, Mariana Uchôa, co-fundadora da DiversiGames.

“Hoje, este mercado se encontra em expansão, com a indústria dos games movimentando, mundialmente, mais do que a indústria do cinema e da música juntas. E a formatura do projeto, que alia entretenimento e aprendizado às oportunidades de trabalho, renda e carreira aos jovens, reflete o investimento da DiversiGames em educação e impacto positivo através dos games”, afirma a empresária.

O polo DiversiGames em Niterói funciona através de projeto social, com o patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Cultura, e da Enel Distribuição Rio, parceria com a Prefeitura de Niterói, e apoio da plataforma TikTok, do canal Woohoo, da DT3 e Kingston Fury.

Criada para promover o acesso à cultura dos jogos, da tecnologia e inovação a moradores de favelas ou de outras localidades, pessoas com deficiência (PcD), negros e representantes da comunidade LGBTQIAPN+, que desejam atuar no segmento gamer (dos jogos eletrônicos), a iniciativa inclusiva deu início às atividades do centro de formação no dia 5 de março, quando foi inaugurado.

“Trabalho no segmento gamer há cinco anos e, com o DiversiGames, estamos não só ampliando o acesso de grupos minorizados ao universo dos jogos eletrônicos, com o objetivo de transformar vidas e gerar impacto positivo, como estabelecer novas parcerias com ONGs e empresas que queiram se conectar ao projeto para realizar ações de responsabilidade social”, explica o idealizador e Diretor Executivo do DiversiGames, Ricardo Chantilly.

As inscrições para as novas turmas estarão abertas a partir de janeiro de 2025 e devem ser feitas presencialmente, com apresentação dos seguintes documentos: RG (ou certidão de nascimento) e CPF do participante, e do seu responsável, e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas no WhatsApp: 21 99806-4551. O centro de formação DiversiGames Niterói fica na rua Rodovia Amaral Peixoto, 570, Niterói.

A DiversiGames incentiva a criatividade dos participantes, permitindo a criação de jogos, histórias e conteúdos; conscientiza alunos e alunas sobre questões sociais importantes como preconceito, discriminação, saúde mental e meio ambiente; e gera oportunidades de trabalho e carreira aos jovens que desejam seguir como desenvolvedores de jogos, testadores, designers de jogos, jogadores ou casters, entre outras funções. Além disso, proporciona conhecimentos de matemática, inglês e espacialidade, entre outros, e desenvolve aptidões como resolução de problemas, pensamento crítico, trabalho em equipe, comunicação, empatia e habilidades socioemocionais através de atividades de jogos multiplayer.