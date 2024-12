Zeca Pagodinho anuncia pausa na carreira por cinco meses

O icônico cantor Zeca Pagodinho dará uma pausa na carreira, depois da turnê comemorativa de quatro décadas de carreira, com shows nacionais e internacionais, para se dedicar a família, principalmente os netos.

No dia 21, sábado, o pagodeiro fará seu último show no Farmasi Arena, localizado no Rio. A intenção de Zeca é pausar a carreira por cinco meses, sem nenhum tipo de compromisso profissional.

O retorno está previsto para acontecer em junho de 2025, seguindo com os shows da celebração. “Durante este tempo, ele irá se dedicar à família, principalmente aos seis netos, o sétimo chegará em abril, e também formatar novos projetos artísticos”, informa a assessoria do cantor.