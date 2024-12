Sexta-feira 13: Superstição e proteção contra as energias negativas

Hoje, 13 de dezembro, um dos dias mais supersticiosos do calendário chega com todo o seu mistério: a temida sexta-feira 13. Associada a energias negativas e a crenças populares, a data desperta cautela entre aqueles que buscam formas de proteção espiritual e mental.

Para enfrentar a sexta-feira 13 sem atrair energias indesejadas, muitos recorrem a rituais de limpeza espiritual, como banhos de ervas. As ervas mais procuradas neste período são aquelas que prometem afastar o mal e atrair boas energias, como arruda, guiné e alecrim. A vendedora de ervas Nanci Martins, de 65 anos, recomenda um banho especial para garantir proteção. "Fazer o banho com essas ervas já vai trazer a segurança necessária. Para atrair boas energias, pode-se usar a erva de elevante, e para trazer prosperidade, as ervas 'chama dinheiro'", explica.

Além dos banhos, outros objetos de proteção também são populares durante essa data, como as figas e o olho grego. Segundo Thiago Gonçalves, de 31 anos, vendedor de artigos religiosos, esses itens são amplamente usados para afastar maus fluidos. "As pessoas costumam comprar olho grego, olho de boi para colocar na porta, e figas para proteção pessoal", afirma Thiago.



Vendedora de ervas conta quais as principais apostas para se proteger | Foto: Layla Mussi

Outra forma de proteção bastante procurada são os cristais, conhecidos por suas propriedades energéticas. "O pessoal busca muito a turmalina negra, que é ótima para limpeza de ambientes, e a ônix e a granada, que ajudam a afastar energias negativas", complementa o vendedor.



O vendedor de artigos religiosos comenta os principais itens usados na sexta-feira 13 | Foto: Layla Mussi

Conheça um pouco mais sobre a sexta-feira 13:

Embora sua origem exata seja incerta, acredita-se que a superstição envolvendo a sexta-feira 13 tenha se espalhado por meio das tradições dos Estados Unidos e de países europeus. A data é vista com receio em várias culturas, sendo marcada por comportamentos cautelosos para evitar a má sorte.

Dentre os cuidados mais comuns, está o de não quebrar espelhos, uma crença que diz que isso traria sete anos de azar. "Por isso, muitas pessoas cobrem os espelhos com panos durante esse dia, para evitar atrair má sorte", explica a vendedora Nanci Martins. Outro ato considerado de risco é passar debaixo de escadas, prática associada ao rompimento com as boas energias. Isso ocorre porque a escada é simbolicamente vista como um caminho de ascensão, e passar por baixo dela seria como abrir mão dessa trajetória positiva.

Para quem busca atrair boas energias, o gesto mais simples e recomendado ao acordar na sexta-feira 13 é pisar com o pé direito no chão. Para os romanos, o lado direito era visto como símbolo de bem, enquanto o esquerdo estava relacionado ao mal, o que reforça a crença popular de que um simples gesto pode influenciar o destino.

O poder das ervas

As ervas utilizadas em banhos possuem diversas funções terapêuticas, espirituais e de limpeza energética. Cada tipo de erva é associado a um propósito específico, seja para atrair boas energias, afastar o mal ou até promover o bem-estar físico e mental. A seguir, listo algumas ervas comuns para banhos e suas funções:

Arruda – Protege contra energias negativas e mau olhado.

Guiné – Afasta energias pesadas e proporciona proteção espiritual.

Alecrim – Traz vitalidade, clareza mental e renovação energética.

Lavanda – Promove relaxamento, tranquilidade e alívio do estresse.

Cavalinha – Purifica e desintoxica o corpo e a mente.

Erva-doce – Atraí prosperidade, felicidade e boas energias.

Boldo – Alivia tensões e promove limpeza energética.

Manjericão – Protege e atrai boas energias e sorte.

Patchouli – Atraí prosperidade, dinheiro e sucesso.

Eucalipto – Purifica e limpa energias negativas e sintomas físicos.

Camomila – Proporciona paz de espírito e relaxamento.

Centopeia – Promove equilíbrio emocional e cura.

Jasmim – Atrai amor, harmonia e fortalece relacionamentos.

Dica Importante:

Para um banho de ervas ser ainda mais eficaz, o estado emocional da pessoa é fundamental. Ao tomar o banho, procure estar relaxado, focado na intenção da proteção ou do benefício que deseja alcançar

Sob supervisão de Marcela Freitas