Maricá inaugura Mercado Municipal no Centro

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, inaugurou, na última quinta-feira (12), o Mercado Municipal Pedro Paulo Pereira, no Centro da cidade. Em uma área total de dois mil metros quadrados, o local dispõe de 26 boxes no térreo para pescadores e expositores de verduras, legumes, frutas, mel e embutidos, além de uma área com gastronomia (restaurantes e lanchonetes) no piso superior.

As atividades no novo espaço já terão início e uma edição especial da Feira da Agricultura Familiar está marcada para o dia 21 de dezembro no local, possibilitando que a população de Maricá possa usar, na ceia, alimentos saudáveis - além de fomentar a atividade dos produtores locais. Uma programação de eventos no novo Mercado Municipal será divulgada nos próximos dias.

“As cidades do mundo resgatam os mercados municipais como um lugar de encontro das pessoas, um lugar onde esse senso de proximidade entre produção rural e artesanato local possa estar vivo. O Mercado Municipal é um lugar de encontro, de cultura, de produção rural, de sabor de comida. Aqui teremos a agricultura familiar como um elemento importante da construção da cidade de Maricá, já que ainda carregamos uma dimensão de ruralidade produtora. Há muitos pequenos agricultores no município e a gente quer que esse lugar seja de fomento”, afirmou o prefeito Fabiano Horta.

O prefeito Fabiano Horta esteve presente na inauguração do espaço | Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

No próximo ano, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento irá realizar um chamamento público para a ocupação definitiva dos espaços por agricultores e pescadores que atendam os requisitos do edital.

“Estamos resgatando e trazendo produtores e produtos locais. Temos aqui a banana do caboclo, a farinha do Camburi. Agora temos um mercadão para comprar peixes frescos, por exemplo. Não precisamos sair da cidade para comprar o nosso peixe em Niterói ou no Rio. Produzimos em Maricá e vamos vender em Maricá”, disse o secretário Julio Carolino.

O nome do Mercado Municipal é uma homenagem a Pedro Paulo Pereira, conhecido como Pedro Sapateiro, um dos primeiros a oferecer o serviço de conserto de sapatos em Maricá. Além disso, o local onde foi construído o “Mercadão” pertencia à família do comerciante.

O espaço também será ocupado por projetos da Secretaria, como Baldinho do Bem e Fábrica de Desidratados; do Turismo (Feirarte), Cidade Sustentável (Maricá Mais Verde); e de parceiros – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Casa e Jardim, Honda, Sicoob, Portal das Flores, Cooperar, Emater-Rio, Casa das Artes Carnavalescas e Cozinha Criativa.

Alberto Gomes de Oliveira, de 72 anos, tem um sítio no Caju onde produz o que vende. O produtor estava encantado com a estrutura do novo mercado municipal. “A estrutura é excelente. Temos os boxes, bom espaço e a ventilação é boa. A peixaria é excelente. Agora estamos na expectativa do edital”, contou.

Quem visitou o local também conferiu uma exposição de fotos com paisagens da cidade clicadas por José Ignácio Manier Brandão, em homenagem ao fotógrafo amador já falecido, e de objetos do Grupo de Artistas de Maricá (GAM). O espaço foi aberto ao público ao som da bateria Maricadência da União de Maricá, além de shows de Ronaldo Valentim, Lira, Trio MDA e Nivaldo Costa.

O Mercado Municipal de Maricá fica na Avenida Roberto Silveira, 399, Centro (ao lado do Ciep e próximo ao terminal rodoviário).