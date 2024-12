Natal sobre rodas: Ônibus decorado leva alegria e encanto aos moradores de Niterói e São Gonçalo

Se engana quem acredita que o Natal é comemorado apenas no dia 25 de dezembro. Nas cidades de São Gonçalo e Niterói, diversas manifestações culturais já podem ser vistas desde o início deste mês, como decorações personalizadas das casas, comércios, ruas, shoppings e até mesmo nos transportes públicos.

Diretamente do Polo Norte, o Papai e Mamãe Noel desembarcaram no terminal rodoviário de Niterói para dar início às celebrações natalinas que, há mais de quinze anos, levam alegria, descontração e o espírito natalino a milhares de pessoas que passam pelo ônibus.

A linha 48 (Rio do Ouro X Centro) da Viação Pendotiba, é decorada anualmente com muitos adereços de Natal. Tendo, inclusive, além de toda a decoração temática que chama a atenção da população, os elementos principais, que são a grande atração do veículo: o ‘Bom Velhinho’ à frente do volante e Mamãe Noel à frente da caixa cobradora.

1/4 | Foto: Layla Mussi

2/4 | Foto: Layla Mussi

3/4 | Foto: Layla Mussi

4/4 | Foto: Layla Mussi









O Papai Noel da condução é Mauro Nascimento dos Santos, de 57 anos, que deixou o posto de motorista e hoje ocupa o cargo de inspetor geral na empresa, mas, especialmente no mês de dezembro, ele relembra os velhos tempos e volta a se sentar atrás do volante, mas de uma maneira inusitada. "Faço esse trabalho há muitos anos e é sempre uma maravilha ver o encantamento, não só nos olhos das crianças, como também de jovens, adultos, idosos", contou.

Foi Mauro, inclusive, que em 2007 apresentou para a companhia a ideia de enfeitar os carros para o Natal. e, hoje, quando a data festiva bate à porta, a própria empresa toma a iniciativa de decorar os ônibus. “Hoje são eles que cobram esses carros na rua, e saem para vê-los passando”, relatou o inspetor.

Ainda segundo Mauro, as pessoas chegam a ligar para saber os locais e horários que o veículo vai passar. "Não só os passageiros, mas todos os que veem o carro passar na rua, já esperam pelo momento em que a linha 48 vai estar decorada para o Natal", disse Mauro, que neste ano inovou e ao invés de decorar o espaço interno do veículo com elementos na cor vermelha, como nos anos anteriores, resolveu colocar tudo em verde, além de conseguir ornamentar o interior do ônibus com mais elementos.

1/5 | Foto: Layla Mussi

2/5 | Foto: Layla Mussi

3/5 | Foto: Layla Mussi

4/5 | Foto: Layla Mussi

5/5 | Foto: Layla Mussi











Além do ‘Bom Velhinho’, a Mamãe Noel também está presente na celebração de Natal do transporte público. Delma Soares Ignácio, de 58 anos, é cobradora de ônibus na empresa há dez anos e já atua como Mamãe Noel no coletivo há sete anos. Ela conta que foi convidada a participar e, já no primeiro ano, se apaixonou pelo trabalho. “Eu amo, me sinto muito feliz fazendo outras pessoas felizes", afirmou Delma.



A cobradora também conta que percebe uma mudança de humor nos passageiros e nos pedestres, que, ao observam o ônibus do lado de fora, abrem um sorriso e até mesmo acenam para o veículo. “As pessoas dão tchau, ficam mais carinhosas. Todos ficam encantados. Essa semana mesmo veio uma moça e falou que nem estava no espírito de Natal, não estava animada esse ano, mas que só de entrar aqui já sentiu uma alegria diferente, que não dava para explicar", compartilhou a profissional.

Magia de Natal

Para os amantes da data comemorativa mais importante do ano para os países que partilham a tradição cristã, o mês de dezembro e todas as preparações para a festa já são motivos suficientes para celebrar a chegada do Natal.

Segundo as auxiliares de hotelaria, Luciane Paulino, 36 anos e Maria Cícera Amorim, 54 anos, faz toda a diferença poder ver, no dia a dia, elementos que lembrem que o Natal está cada vez mais próximo.

"Nunca tínhamos visto esse ônibus assim decorado, e a gente ama isso. O Natal é algo maravilhoso em nossas vidas e sair na rua e ver as decorações de praças, de restaurantes, shoppings e agora até mesmo de um transporte público, deixa a gente ainda mais alegre. Faz toda diferença, depois de 12h de trabalho, pegar um ônibus desse jeito, da até um gás, um ânimo para enfrentar as adversidades do dia a dia", afirmaram as colegas de trabalho, que fizeram questão de entrar no veículo só para tirar uma foto com o "Bom Velhinho".

Toda a decoração natalina do ônibus é feita pela Viação Pendotiba, e além das luzes e adesivos, o coletivo também entrega presentes. Quem desejar presenciar a magia do natal e, quem sabe, ser presenteado, é só procurar pela linha 48 e apreciar o Natal ambulante.

O ônibus não tem um horário fixo para sair da garagem, mas, na grande maioria das vezes, sai entre 8h e 8h30, vai para o ponto inicial de Rio do Ouro e chega no terminal com 1h, 1h15 de viagem. Porém, se estiver chovendo, o ônibus decorado não vai para a rua, visto que a maioria dos elementos que decoram a parte externa do veículo são de papel.

O sistema de monitoramento da Viação Pendotiba atende pelo número: (21) 2703-4350 e informa sobre os horários de circulação do ônibus.