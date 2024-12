Programação de Natal leva cultura a todas as regiões de Niterói

A Prefeitura de Niterói dá início à sua programação de Natal nesta sexta-feira (13) com uma vasta agenda de atividades culturais para todas as idades. Os eventos, que se estendem por três semanas, prometem espalhar alegria e entretenimento por toda a cidade, com mais de 70 apresentações de música, dança e teatro. As atrações serão realizadas em diversos pontos, da Zona Norte à Zona Sul, incluindo a Região Oceânica, sempre com entrada gratuita. A programação é coordenada pela Fundação de Arte de Niterói (FAN).

"Com o objetivo de garantir o acesso à cultura para todos os cidadãos, a Prefeitura de Niterói traz a programação de Natal para diversos espaços da cidade, oferecendo uma rica variedade de manifestações artísticas para toda a população. Além disso, esta programação também impulsiona a economia local, movimentando os comércios e prestadores de serviços, ao atrair público para os diversos bairros, contribuindo para o desenvolvimento econômico”, afirma o prefeito de Niterói, Axel Grael.

A abertura oficial ocorrerá às 18h, no palco do lago do Campo de São Bento, com a DJ Cris Pantoja, que irá aquecer o público para a sequência de apresentações. Às 19h, o Projeto Aprendiz convida Mona Vilardo, Nanda Garcia e Thalita Pertuazatti. Em seguida, às 20h30, Sergio Chiavazzoli, acompanhado de Juliana Veronezi, apresenta o show Natal de Cavaquinho, com clássicos de Natal interpretados de forma única com o cavaquinho.

No sábado (14), a programação segue com várias atrações por toda a cidade. No Campo de São Bento, na estátua Paulo Gustavo, o mágico Leandro Legal anima a manhã das crianças, a partir das 10h. No Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, o teatro infantil Papai Noel Sempre Vem promete encantar a garotada. Em Piratininga, à tarde, o Bloco Batuke Raiz se apresenta às 18h, seguido pelo Multibloco às 19h30. A Ponta da Areia também será palco de apresentações especiais, com A Grande Oficina do Papai Noel às 18h, e Phelipe Ornelas logo depois. No Horto do Barreto, Inácio Rios anima o público às 11h, e no Horto de Itaipu, os Palhaços Tonner & Chantilly trazem diversão a partir das 10h.

Ainda no sábado, a noite será repleta de música com DJ Pinoud, JPG e Os Bunitos no Campo de São Bento, enquanto o Horto do Fonseca recebe grandes nomes do samba e da bossa, como Fátima Regina e Biafra. Em Maria Paula, Andréa Beat e Sarau do Cahon fazem a festa a partir das 19h.

“Para a Fundação de Arte de Niterói, é um privilégio ver a arte e a cultura chegando em cada cantinho da nossa cidade. Além dos tradicionais palcos do Natal, o programa Arte na Rua ganha roupa nova para a edição Especial de Natal. Somando esta novidade, só neste primeiro final de semana, serão mais de 40 atrações que vão contemplar diversas regiões, levando a magia do Natal e o talento dos nossos artistas de Niterói para perto de todos”, destaca a presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa.

No domingo (15), o Campo de São Bento recebe os espetáculos Tia Sissi – Bonecos e Histórias Aprenda Brincando e Palhaçada em Cena a partir das 10h. Na Ponta da Areia, o teatro Os Três Porquinhos vai encantar as crianças, enquanto Elias Rosa canta Jackson do Pandeiro in Jazz promete animar o público adulto. O Horto do Barreto apresenta o musical Dança das Bonecas e o bloco Bola Branca, enquanto o Complexo Esportivo do Caramujo receberá o infantil Natal da Dama e o Vagabundo e o grupo Labcharme.

Além disso, a programação continua com mais atrações para toda a família em bairros como Ilha da Conceição, Santa Rosa, Engenho do Mato, Camboinhas, Icaraí, entre outros.

A noite do domingo (15) será marcada por mais apresentações de destaque. O Campo de São Bento recebe o espetáculo infantil Brincando com o Bento, da dupla de sucesso no YouTube, Bento e Totó, e em seguida, a sambista Roberta Sá apresenta o show Sambasá – Ao Vivo. No Horto do Fonseca, DJ Camila Cidade inicia a noite, que segue com o melhor do samba e pagode com Davi do Samba e Projeto Nosso Samba. Já em Maria Paula, as apresentações de Adriana Dutra e Lara Zuzarte completam a programação.

Na próxima semana, novas atrações tomarão conta da cidade, com apresentações de Radial 80, Bloody Mary, Banda do Síndico e Renato Rocketh, Tributo a Frank Sinatra, com Marcos Hasselmann, e Banda Oriente, entre outros.

Programação de Natal - Palcos

Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024

Local: Campo De São Bento – Palco Lago

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: DJ Cris Pantoja

Horário: 18h

Atração: Projeto Aprendiz convida Mona Vilardo, Nanda Garcia e Thalita Pertuzatti

Horário: 19h

Atração: DJ Cris Pantoja

Horário: 20h

Atração: Natal de Cavaquinho com Sergio Chiavazzoli convida Juliana Veronezi

Horário: 20h30

Sábado, 14 de dezembro de 2024

Local: Campo De São Bento – Palco Lago

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: DJ Pinoud

Horário: 18h

Atração: JPG

Horário: 19h

Atração: DJ Pinoud

Horário: 20h

Atração: Os Bunitos e Marcos Sabino

Horário: 20h30

Local: Horto do Fonseca

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca, Niterói

Atração: DJ Amsa

Horário: 18h

Atração: Fátima Regina em “Minha praia é a bossa”

Horário: 19h

Atração: DJ Amsa

Horário: 20h

Atração: Biafra

Horário: 20h30

Local: Praça Tancredo Neves, Maria Paula

Atração: Andréa Beat

Horário: 19h

Atração: Sarau do Cahon

Horário: 20h30

Local: Horto do Barreto

Endereço: R. Dr. Luiz Palmier, s/n - Barreto, Niterói

Atração: Grupo Vocal Flor do Canto

Horário: 10h

Atração: Mandalla Grupo Musical

Horário:11h

Atração: Inácio Rios

Horário: 12h

Local: Horto De Itaipu

Endereço: R. Dr. Pálvaro da Silva - Maravista, Niterói

Atração: Palhaços Tonner & Chantilly

Horário: 10h

Atração: Auto da Paz

Horário: 11h

Local: Complexo Esportivo Do Caramujo

Atração: Mirabolâncias & Histórias Contadas

Horário: 10h

Atração: Pequenos Acordes

Horário: 11h

Domingo, 15 de dezembro de 2024

Local: Campo De São Bento – Palco Lago

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: Bento e Totó

Horário: 17h

Atração: DJ Pinoud

Horário: 18h

Atração: Roberta Sá

Horário: 20h

Local: Horto do Fonseca

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca, Niterói

Atração: DJ Camilla Cidade

Horário: 16h

Atração: Davi do Samba

Horário: 17h

Atração: DJ Camilla Cidade

Horário: 18h

Atração: Projeto Nosso Samba

Horário: 19h

Local: Praça Tancredo Neves, Maria Paula

Atração: Adriana Dutra

Horário: 17h

Atração: Lara Zuzarte

Horário: 18h30

Local: Horto do Barreto

Endereço: R. Dr. Luiz Palmier, s/n - Barreto, Niterói

Atração: Arte de Dançar: Dança das Bonecas

Horário: 10h

Atração: Bola Branca

Horário: 11h

Atração: Grupo Chamego

Horário: 12h

Local: Horto De Itaipu

Endereço: R. Dr. Pálvaro da Silva - Maravista, Niterói

Atração: Beart

Horário: 10h

Atração: Glorinha e Renato

Horário: 11h

Local: Complexo Esportivo Do Caramujo

Atração: Labcharme

Horário: 10h

Atração: Natal da Dama e o Vagabundo

Horário: 11h

Programação Arte na Rua de Natal

Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024

Local: Praça das Águas

Endereço: Av. Ernani do Amaral Peixoto, Centro, Niterói

Atração: Vanessa Santos

Horário: 11h

Atração: Francisco Leoni

Horário: 12h

Sábado, 14 de dezembro de 2024

Local: Praça Coreto

Endereço: Rua Dr. March, Tenente Jardim, Niterói - RJ

Atração: Sonho de Natal de Zezinho

Horário: 10h

Local: Campo De São Bento – Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: Papai Noel sempre vem

Horário: 10h

Atração: Arthur Wermelinger

Horário: 16h

Atração: Igor Carvalho

Horário: 17h

Local: Campo De São Bento – Estátua Paulo Gustavo

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: Leandro Legal, o Mágico

Horário: 10h

Local: Praça João Batista Petersen Mendes

Endereço: Rua Marcos Otávio Valadão, Camboinhas, Niterói

Atração: Pernalta do Amor

Horário: 11h

Local: Praça do Descobrimento

Endereço: Rua Des. Leopoldo Muylaert, Piratininga, Niterói

Atração: Oficina de Pernaltas

Horário: 11h

Local: Polo Gastronômico De Icaraí

Endereço: Rua Dr. Leandro Mota - Icaraí, Niterói

Atração: Zelly para Miúdos

Horário: 13h

Atração: Soulshine Band

Horário: 15h

Atração: DKV

Horário: 17h

Local: Parque Rural De Niterói

Endereço: R. Dois, Qd. 38, Loteamento Fazenda - Engenho do Mato, Niterói

Atração: Lekolé

Horário: 14h30

Atração: Claudio Vieira

Horário: 17h30

Local: Praça Do Lusitano, Ilha Da Conceição

Endereço: R. Eurlando Vargas, 25 - Ilha da Conceição, Niterói

Atração: Estação Griô

Horário: 18h

Atração: Dudu Magalhães

Horário: 20h

Local: Praça Dr. Vitorino, Ponta Da Areia

Atração: A grande oficina do Papai Noel

Horário: 18h

Atração: Phelipe Ornellas

Horário: 20h

Local: Praça Luiz Gomes Da Silva, Piratininga

Endereço: Av. Alm Tamandaré - Piratininga, Niterói

Atração: Bloco Batuke Raiz

Horário: 18h

Atração: Multibloco

Horário: 19h30

Local: Praça da Garganta

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, S/N, Largo da Batalha, Niterói

Atração: DJ DG de Niterói

Horário: 17h

Atração: Cantor Nego Aleir e Banda

Horário: 19h

Local: Praça JK

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco - Centro, Niterói

Atração: Samba da Baobab

Horário: 18h

Local: Praça João Saldanha

Endereço: Av. Des. Nestor Rodrigues Perlingeiro - Santa Bárbara, Niterói

Atração: Projeto Samba Balancinho

Horário: 18h

Domingo, 15 de dezembro de 2024

Local: Campo De São Bento – Estátua Paulo Gustavo

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração:Tia Sissi

Horário:10h

Atração: Palhaçada em Cena

Horário: 11h

Local: Campo De São Bento – Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: PatyPaty

Horário:10h

Atração: A lenda do berimbau

Horário:11h

Atração: Biah

Horário:16h

Atração: Laura Zandonadi

Horário:17h

Local: Praça Luiz Gomes Da Silva, Piratininga

Endereço: Av. Alm Tamandaré - Piratininga, Niterói

Atração: Paulão Menezes

Horário: 18h

Atração: Thiago Messer

Horário: 19h

Atração: Brisa Retrô

Horário: 20h

Local: Praça Dr. Vitorino, Ponta Da Areia

Atração: Os três porquinhos

Horário: 18h

Atração: Elias Rosa canta Jackson do Pandeiro in Jazz

Horário: 20h

Local: Praça Do Lusitano, Ilha Da Conceição

Endereço: R. Eurlando Vargas, 25 - Ilha da Conceição, Niterói

Atração: Uma viagem até a lua

Horário: 18h

Atração: Nit Rock

Horário: 20h

Local: Praça do Cais, Jurujuba

Atração: Natal na Floresta

Horário: 18h

Atração: Alexandre Bispo e Gabriel Fulli e banda

Horário: 19h

Atração: Samba pra Ver

Horário: 20h

Local: Horto Do Fonseca

Endereço: Alameda São Boaventura, 770

Atração: Onde está o ogro?

Horário: 10h

Atração: Vando

Horário: 11h

Local: Arvoral

Endereço: Av. José Côrtes Júnior, 70 - Serra Grande

Atração: Pagodin do Juliano Mello

Horário: 17h

Atração: Pagode do Daniel Dias

Horário: 18h

Local: Holofote - Santana

Endereço: Travessa do Holofote, Rua B, Santana, Niterói

Atração: DJ Jorginho da CXD

Horário: 17h

Atração: Partiu Zuêra

Horário: 19h

Local: Santa Rosa

Endereço: Rua Santo Elias, em frente ao n° 09, Santa Rosa, Niterói

Atração: Bloco Piscou Tá Dentro

Horário: 16h

Atração: Pagode dos Dois Amigos

Horário: 18h