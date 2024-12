Turista argentino é baleado na cabeça ao entrar por engano em rua do Morro dos Prazeres, no Rio

Um turista argentino, de 51 anos, acabou baleado na cabeça na tarde desta quinta-feira (12) após entrar por engano em uma rua da comunidade Morro dos Prazeres, localizado em Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro.

Algumas testemunhas disseram Gaston Fernando Burlon estava seguindo um aplicativo de GPS e seguia a caminho do Cristo Redentor. Ele acabou acessando a Rua Cândido de Oliveira, onde foi surpreendido por criminosos armados.

Os bandidos atiraram, ferindo Gaston na cabeça. Ferido, ele acabou batendo o carro em um muro. Outros familiares da vítima estavam no veículo no momento do acidente. Ele foi socorrido por militares do Quartel Central dos Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o estado de saúde do argentino é considerado gravíssimo. O caso será investigado pela Delegacia de Atendimento ao Turista.