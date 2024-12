União de Maricá faz primeiro ensaio de rua com vistas ao Carnaval de 2025

A União de Maricá fará o seu primeiro ensaio de rua na próxima sexta-feira (13), a partir das 20h, na Passarela do Samba Adélia Breve, localizada na Rua Abreu Rangel, no Centro. Em busca do inédito acesso ao Grupo Especial, a escola apresentará na Série Ouro, no Carnaval de 2025, o enredo “O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7”, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira.

Preparando-se para o Carnaval 2025, a União de Maricá fará o seu primeiro ensaio de rua na próxima sexta-feira, a partir das 20h, na Passarela do Samba Adélia Breve, localizada na Rua Abreu Rangel, no Centro. Em busca do inédito acesso ao Grupo Especial, a escola apresentará na Série Ouro o enredo “O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7”, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira.

Em 2025, a União de Maricá será a sexta escola a desfilar na sexta-feira, primeiro dia da Série Ouro, em 28 de fevereiro.

