Hospital Alberto Torres amplia o número de cirurgias em cerca de 30% após obras de adequação estrutural em centro cirúrgico

Um dos centros cirúrgicos do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, passou por obras de adequação estrutural. O local ganhou mais uma sala cirúrgica, que irá ampliar em cerca de 30% o número de procedimentos e intervenções ao mês, modernos equipamentos e demais materiais de última geração.

Somente neste centro cirúrgico são realizadas cerca de 450 cirurgias por mês. As salas cirúrgicas, além das obras de pintura e revisão na rede elétrica e de oxigênio, receberam novas mesas cirúrgicas, equipamentos de anestesia, respiradores portáteis e de transporte, foco cirúrgico e demais equipamentos e materiais de última geração que, segundo equipe médica, viabilizarão cirurgias e procedimentos com mais conforto e segurança.

"O Hospital Alberto Torres, desde que eu trabalho aqui, está sempre em contínuo melhoramento, em contínua evolução para oferecer cada vez mais um melhor atendimento. A estrutura dos centros cirúrgicos melhorou demais. Agora temos cinco salas, eram quatro, e houve uma distribuição melhor. As salas estão mais amplas, mais bem iluminadas, o que nos permite fazer a cirurgia com mais segurança e conforto", garante o cirurgião geral Ronaldo Viana.

Paralelamente, o posto de enfermagem foi centralizado, o que garante melhor visualização do paciente na RPA (sala de recuperação pós anestésica) e recebeu nova bancada, com mais computadores, armários e pia em alumínio para preparo de medicação. A RPA ganhou mais leitos, todos equipados com monitores e rede de oxigênio.

A sala de estar médico, onde a equipe também se reúne para discutir alguns procedimentos, recebeu TVs (uma com mapa eletrônico que mostra a ordem das cirurgias), sofás, mesa, computadores, geladeira, armário e pia. Junto ao estar foram construídos vestiários masculino e feminino, todos em granito, com pias, chuveiros e armários.

A sala de bloqueio anestésico , onde é realizado um procedimento que envolve a injeção de anestesia para adormecer os nervos que irrigam uma determinada parte do corpo e visa interromper o estímulo que causa dor, proporcionando analgesia e relaxamento muscular, ganhou novo espaço totalmente equipado.

Todo o centro cirúrgico ganhou piso especial e painéis ilustrados, tornando o ambiente mais humanizado. A enfermagem, assim como o restante da equipe multiprofissional, ganhou nova área de estar. “Essas intervenções foram fundamentais para garantir melhor qualidade de cuidados durante procedimentos cirúrgicos. Além das instalações modernas e tecnologia avançada também contamos com uma equipe altamente qualificada e protocolos de cirurgia segura que garantem a segurança do paciente desde sua admissão até a sua alta", destacou a coordenação do centro cirúrgico.

O HEAT é especializado no atendimento de alta e média complexidade a pacientes com múltiplos traumas, conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio de Janeiro quando o assunto é salvar vidas. A unidade tem duas portas de entrada: o Centro de Trauma e o setor de urgência e emergência. Os pacientes são atendidos de acordo com os protocolos de classificação de risco. A unidade conta com heliponto, onde desembarcam pacientes extremamente graves, resgatados dos mais diferentes pontos do Estado.