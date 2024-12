Bebê de 1 ano, atacado por um pitbull, recebe alta do hospital

Após 12 dias de internação, o pequeno Abner de Azevedo Maciel, de apenas 1 ano, atacado por um cachorro da raça pitbull em Búzios, recebeu alta na tarde desta quarta-feira do CTI pediátrico do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas na Regiao dos Lagos.

Abner chegou à unidade com graves ferimentos na face e cabeça. Foi prontamente estabilizado no centro de trauma e levado para o cti, onde permaneceu sob vigilância da equipe médica e da enfermagem.

Após 48 horas de internação a criança foi levada pela equipe da bucomaxilofacial para o centro cirúrgico. O procedimento durou cerca de 1 hora e meia.

De acordo com a médica Carla Amat, coordenadora da ala pediátrica, que assinou a alta do paciente, o seu estado de saúde é estável. "Nosso Abner está se recuperando.

Ele está em dieta líquida, pois não pode fazer movimentos de mastigação ou sucção devido a fratura que foi corrigida cirurgicamente. Continuará seu tratamento conosco".

A mâe da criança, que recebeu a visita do Papai Noel, antes de deixar o hospital, agradeceu a Deus e aos profissionais do HERC. "Quero agradecer a cada funcionário que cuidou do meu filho com muito carinho e amor. Agradecer também pelo acolhimento que também recebi desde que o Abner foi internado. Muita gratidão".