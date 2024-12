Acidente entre moto e carro de passeio fecha dois sentidos da Estrada da Garganta, em Niterói

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocileta interditou os dois sentidos da Estrada da Garganta, em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói, na noite dessa quarta-feira (11). A colisão ocorreu por volta das 19h20, na descida da via, em frente à comunidade do Viradouro.

Uma pessoa ficou ferida. O grande fluxo de veículos, no horário de rush noturno, provocou a formação de filas de quase um quilômetro em cada um dos sentidos da estrada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e prestarem socorro no local. Agentes do NitTrans também foram deslocados para organizar o trânsito, que está completamente bloqueado devido à colisão.

* Em apuração