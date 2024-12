Novo painel do Cidade Ilustrada está sendo feito em Neves

A arte do mural foi desenvolvida pelo grafiteiro Siri do Muro - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

Quem passa pelo trecho inicial da Rua Maurício de Abreu, em Neves, consegue ver que o local está completamente revitalizado. É que, além de estarem sendo criadas vagas de estacionamento e uma parte da rua ter sido pavimentada, um novo mural do projeto Cidade Ilustrada está sendo desenvolvido no espaço.

O novo mural possui desenhos com representações da natureza, com flores e borboletas. A arte do mural foi desenvolvida pelo grafiteiro Siri do Muro. O Cidade Ilustrada, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, reúne dezenas de grafiteiros gonçalenses.

O artista Siri do Muro explicou um pouco sobre o conceito da arte do novo mural. "A ideia é fazer uma espécie de jardim artístico nessa rua, que passou por uma grande transformação com a obra desenvolvida pela Prefeitura de São Gonçalo. O nosso jardim vai ter vários girassóis com cores sólidas para trazer mais vida ainda para esse local. Estamos fazendo esse primeiro painel e depois vamos fazer um segundo. Eles vão ter um contraste entre si: serão dois painéis com o mesmo tema, desenvolvidos de formas diferentes", afirmou.

O novo mural está sendo feito em um espaço onde foram implementados equipamentos para a academia do idoso, além de uma nova calçada. Tudo isso com o objetivo de dar mais conforto e qualidade de vida para os moradores da via. O local também foi pavimentado por equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Quem celebra essa novidade são os moradores do bairro. É o caso da aposentada Sônia Alves da Silva, de 77 anos. Ela passa pelo local onde o mural está sendo desenvolvido sempre que sai de casa para ir para a fisioterapia. "É uma coisa linda esse mural, maravilhoso. Eu estou muito emocionada com toda essa mudança feita aqui. Estou contente! Estão todos de parabéns, aqui era muito feio, gosto muito do Capitão Nelson e desejo tudo de melhor", afirmou.

O trabalho dos artistas do Cidade Ilustrada chama a atenção de quem passa diariamente por diversos pontos da cidade, como a nova Praça do Colubandê; as passarelas do Coelho e do Arsenal; o MUVI (especialmente no ponto da Praça Ex-Combatentes, no bairro Patronato); as salas de atendimento do Pronto Socorro Infantil Darcy Vargas (PSI), no Zé Garoto; a Praça da Praia das Pedrinhas; o Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), no Alcântara; o Ecoponto do Barro Vermelho; os viadutos de Maria Paula, Santa Luzia, Tribobó, Colubandê, Jardim Catarina e Marambaia, e os paredões de Alcântara; dentre outros.

Obras da Secretaria de Desenvolvimento Urbano prosseguem na região - Para além do trabalho desenvolvido pelos grafiteiros do Cidade Ilustrada, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo está construindo canteiros e vagas de estacionamento para que os carros não fiquem mais parados nas ruas. Dessa forma, o trânsito será reordenado.

A Rua Maurício de Abreu deixou de ser secundária e passou a ser via principal sentido Centro de São Gonçalo com as intervenções do MUVI, o novo corredor viário que está sendo construído pela Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a Prefeitura. O trecho inicial, que antecede o MUVI, já recebeu mudanças como drenagem, rede de esgoto, construção de meios-fios, calçadas e pavimentação.