Humorista "Hulk Magrelo" é denunciado de agressão e violência psicológica pela ex-mulher

O humorista William de Freitas Paes, conhecido como "Hulk Magrelo", foi denunciado de agressão física e violência psicológica pela ex-mulher, Sharon Alves. Os dois estavam juntos a pouco mais de um ano. A modelo relatou as agressões em entrevista ao vivo para o Primeiro Impacto, na manhã desta quarta-feira (11).

A história veio à tona com um vídeo, publicado na terça-feira (10) pelo portal Léo Dias. Nele, Sharon afirma que estava em uma Delegacia da Mulher para registrar boletim de ocorrência contra o ex-companheiro. Além do B.O por agressão, a mulher fez um pedido de medida protetiva, que inclui a proibição de aproximação do agressor, baseado na Lei Maria da Penha.

"Hoje foi a última vez que ele colocou a mão em mim", disse a vítima, aos prantos, no vídeo. Em entrevista ao Primeiro Impacto, nesta quarta, Sharon falou sobre as agressões que sofreu do humorista ao longo do relacionamento, afirmando que foi ameaçada e intimidada, o que a impediu de expor o caso anteriormente.

"Como eu era dependente dele financeiramente, para tudo, ele sabia que eu não tinha como ir embora. Então ele me mandava embora e me trancava pra fora do quarto. Quando ele queria brigar, aí ele me trancava dentro do quarto", disse ela.

Sharon afirmou que as agressões começaram em dezembro de 2023, primeiro com empurrões. O limite para ela foi quando o humorista a esganou. "Começou com os empurrões. Nessa última vez, ele grudou no meu pescoço. Eu até revidei, ele está com marcas, porque eu revidei na hora", contou.

Na última discussão do ex-casal, a modelo tentou se jogar do prédio em que eles moravam. Segundo ela, Hulk Magrelo a segurou.

"Quando ele me segurou, a única coisa que falou foi: 'eu sou artista, imagina se a imprensa chega aqui, vê você jogada no chão e descobre que eu sou seu marido?'", relatou.

Ainda de acordo com a mulher, outras ex-namoradas do artista entraram em contato com ela para relatar agressões que também sofreram. "Eu tenho muito medo dele", afirmou Sharon.

Ela disse que em outras brigas, chegou a sair da casa em que morava com o humorista e voltar para sua cidade natal, no interior de São Paulo. Mas o homem ia até lá, prometia que mudaria e ela retomava o relacionamento. "Ele chegava, conversava, falava que ia mudar e não mudava. Prometia Deus, o céu e o mundo, mas continuava a mesma pessoa", disse.

William de Freitas Paes ficou conhecido por trabalhar com Marcos Mion, no programa Legendários, e atualmente participa do Geral do Povo, na RedeTV!. Em entrevista ao vivo para o Primeiro Impacto, ele negou as acusações, afirmando que são infundadas e que a ex-mulher "surtou". "Hulk Magrelo" disse ainda que se defenderá judicialmente das alegações. O caso segue em investigação.