WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar nesta quarta (11/12)

Instagram, WhatsApp e Facebook apresentaram instabilidades no início da tarde desta quarta-feira (11/12). Pelo X (antigo Twitter), usuários reclamam da queda das redes sociais, que seguem instáveis nas versões desktop e mobile.

Usuários das redes ficaram rapidamente impossibilitados de publicar conteúdo. No caso do WhatsApp, os aparelhos não carregam novas mensagens.

Os relatos de instabilidade no WhatsApp começaram por volta das 14h30. O site Downdetector, que reúne alertas de problemas em sites e plataformas, registrou mais 70 mil reclamações de usuários no Brasil sobre dificuldades para enviar mensagens pelo aplicativo (veja na imagem abaixo).

"Meu WhatsApp não carrega áudio, não abre foto, só funciona no web", disse uma pessoa no X. "WhatsApp parou pra mim aqui, não carrega nada", disse outra na rede social.

No Instagram e no Facebook, as notificações de problemas passaram de 3.400 e 1.300, respectivamente (veja nas imagens abaixo).

"Meu Instagram não carregava aí quase comprei um pacote de internet adicional achando que tinha acabado", comentou uma pessoa na rede social X. "Meu Facebook não tá entrando", comentou outro usuário.

