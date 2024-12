Selena Gomez e Ariana Grande vão a evento do Globo de Ouro 2025

A atriz e cantora Selena Gomez, 32, compartilhou que esteve sentada ao lado da também atriz e cantora Ariana Grande, 31, em um evento da Academia. Na última segunda-feira (9), ambas as estrelas foram indicadas ao Globo de Ouro 2025.

Nos Stories do Instagram, Selena compartilhou a foto de um cardápio que continha o nome de ambas as atrizes. “Um anjo na Terra”, mencionou em sua legenda. O evento em questão, teria sido o Academy Women’s Luncheon, um almoço anual das mulheres da Academia, apresentado pela grife Considerado o grande favorito, o filme “Emilia Pérez“ lidera as indicações do Globo de Ouro deste ano com 10 nomeações. A produção, estrelada por Selena Gomez e Zoë Saldaña, representará a França no Oscar 2025.

Além de ter sido indicada por sua atuação no longa-metragem, a artista também concorre pela série “Only Murders in the Building” e, no começo da semana, compartilhou a sua reação ao saber das nomeações.

Já Ariana Grande, está concorrendo com “Wicked”, adaptação do famoso musical da Broadway, que foi protagonizado ao lado da atriz Cynthia Erivo, indicada na categoria Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical.

Leia também:

Ouro em matemática: meninas colocam Brasil em 1º lugar em competição panamericana



Ouro em Paris, Bia Souza é indicada a melhor judoca do mundo