Cine Henfil, em Maricá, divulga programação do final de semana

Entre os dias 13 e 15 de novembro, os destaques do Cine Henfil são os filmes e curtas produzidos por profissionais da cidade de Maricá. No sábado, o cinema recebe o Plurais! Festicurtas Maricá, um festival que busca retratar diferentes realidades e experiências, dando visibilidade à potência de grupos diversos, como afrodescendentes, indígenas, quilombolas, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, jovens e estudantes da rede pública de ensino. Além do Festival, há programação para as crianças no domingo e um documentário sobre teatro e cordel, que contou com participação especial do diretor de teatro Amir Haddad.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Confira a programação:

Dia 13/12 (sexta-feira)

19h - Malu - Malu, conta a narrativa de Malu, uma atriz desempregada no auge dos seus 50 anos que vive em uma casa precária na periferia do Rio de Janeiro. A atriz é obrigada a conviver com a sua mãe racista e tenta lidar com a relação tensa e desagradável que mantém com sua própria filha. Malu enfrenta essa luta constante contra más energias e relações enquanto tenta sobreviver à grande concentração de memórias de um passado artístico glamoroso que a persegue. À medida que os conflitos familiares se intensificam, Malu começa a explorar novas oportunidades de autoafirmação e recomeço, buscando reconectar-se com sua paixão pela atuação. Através de encontros inesperados e reflexões sobre sua vida, ela descobre a força para confrontar suas feridas emocionais, desafiando preconceitos e a ideia de que sua carreira acabou. Malu é uma jornada emocionante sobre resiliência, autodescoberta e a busca por uma identidade em meio ao caos familiar. Classificação 16 anos.

Dia 14/12 (sábado)

15h – Vídeo Ambiental – Maricá

17h – Plurais – Festicurta Maricá - Plurais! Festicurta Maricá apresenta 24 filmes nas categorias de ficção, documentário, animação e experimental. O festival busca retratar diferentes realidades e experiências, dando visibilidade à potência de grupos diversos, como afrodescendentes, indígenas,

quilombolas, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, jovens e estudantes da rede pública de ensino. Com suas diversas abordagens, o evento reafirma o compromisso com a inclusão e a promoção das diferenças, refletindo assim as múltiplas expressões artísticas e experiências de vida.

19h – Plurais – Festicurta Maricá

Dia 15/12 (domingo)

15h – Tromba Trem - O Filme acompanha o elefante Gajah tentando provar sua inocência no caso de um misterioso desaparecimento. Classificação livre.

17h – Teatro & Cordel: vida e obra de Edmilson Santini - O Documentário “Teatro & Cordel: vida e obra Edmilson Santini” valoriza o cordel como patrimônio cultural brasileiro, e, por meio da teatralidade, convida o espectador a mergulhar na poesia de suas expressões artísticas.

19h – Mostra de Clipes de Artistas de Maricá - Clipe: ‘Gaveta’ de Flavie