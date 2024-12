Espetáculo 'Por que, afinal, essa festa é Natal?' é baseado em livro de poeta niteroiense; saiba mais

O escritor, músico e poeta Marcelo Aceti sobe ao palco da Sala Nelson Pereira dos Santos no dia 19 de dezembro, às 15h. Inspirada no livro, a peça “Por que, afinal, essa festa é Natal? – ao vivo” é encenada e cantada pelo autor, seguida de uma calorosa cantata ao vivo com músicos convidados e acompanhada pelo público.

Comemorando 10 anos de lançamento do livro “Por que, afinal, essa festa é Natal?”, o escritor, músico e poeta niteroiense Marcelo Aceti convida leitores de todas as idades para uma agenda de sessões de autógrafos, apresentação teatral e cantata.

Com diversas tiragens esgotadas ano após ano, seu primeiro livro infantil retorna às prateleiras em nova edição comemorativa. Lançado pelo selo Letra Miúda (Grupo Litteris – RJ), o livro promete encantar antigos e novos leitores. Na história, Aceti apresenta o pequeno e curioso Mateus, um menino que embarca em uma jornada poética para descobrir o significado do Natal.

Serviço

Por que, Afinal, Essa Festa é Natal

Data: Quinta-feira, 19 dezembro de 2024

Horários: 15h

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 50min

Entrada Gratuita

‌Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos, Niterói