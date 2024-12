É amanhã! Prefeitura de Maricá inaugura Mercado Municipal no Centro

A Prefeitura de Maricá inaugura na próxima quinta-feira (12/12), às 9h, o Mercado Municipal Pedro Paulo Pereira, um novo ponto de comércio e lazer no Centro da cidade. Localizado na Avenida Roberto Silveira, 399, o mercado ocupará quase dois mil metros quadrados, ao lado do CIEP, e promete ser um centro de compras e gastronomia, agregando valor à região central de Maricá.

Com 26 boxes no térreo, o mercado será dedicado principalmente a pescadores e produtores locais, oferecendo um espaço para a venda de peixes frescos, verduras, legumes, frutas, mel e embutidos. Além disso, no piso superior, o público poderá desfrutar de uma área gastronômica, com restaurantes e lanchonetes, proporcionando uma experiência completa para os visitantes.

Maquete | Foto: Divulgação/PMM

Leia também:

Casa do Trabalhador Itinerante acontece em Itaipuaçu

Partage São Gonçalo promove campanha de doação de sangue de 11 a 13 de dezembro

Outro atrativo do novo mercado será a Feira da Agricultura Familiar, que também estará presente no local, permitindo que os consumidores adquiram produtos direto dos produtores da cidade.

A inauguração contará com a presença de autoridades municipais e será uma oportunidade para a população conhecer de perto as novas instalações, que buscam fomentar o comércio local e promover o desenvolvimento da cidade.

Serviço:

Inauguração do Mercado Municipal Pedro Paulo Pereira

Data: Quinta-feira (12/12)

Horário: 9h

Local: Avenida Roberto Silveira, 399, Centro (ao lado do Ciep)