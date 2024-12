Partage São Gonçalo promove campanha de doação de sangue de 11 a 13 de dezembro

De 11 a 13 de dezembro, o Partage São Gonçalo promoverá campanha de doação de sangue, em parceria com o Grupo GSH Banco de Sangue Serum. O shopping contará com um posto de coleta completo e seguro, funcionando das 10h às 18h, no segundo piso, com equipes especializadas em recepção, triagem e coleta.

A iniciativa tem como objetivo reforçar os estoques sanguíneos do banco de sangue da cidade e facilitar o acesso dos doadores ao posto, além de estimular a conscientização sobre a importância da doação de sangue. A campanha também contará com o apoio da Wipi Móvel, que fornecerá internet no local, e do Hospital Alberto Torres.

A expectativa é efetuar cerca de 400 coletas ao longo do período. “A doação de sangue é um ato simples, mas que salva vidas. Essa campanha reflete nosso compromisso em contribuir com a saúde e o bem-estar da comunidade gonçalense”, ressalta Luciana Monteiro, gerente de Marketing do shopping.

Mário Sampaio, especialista em captação de doadores do GSH Banco de Sangue, destaca a importância da ação. “Esta iniciativa em parceria com o shopping reforça o nosso intuito de conscientizar a população sobre a importância desse gesto solidário que é a doação de sangue”, enfatiza.

Para doar, basta comparecer ao posto de coleta, munido de documento oficial com foto, durante os dias da campanha, atendendo aos seguintes requisitos:

· Estar em boas condições de saúde, sem qualquer sintoma;

· Pesar no mínimo 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

· Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas e evitar alimentos gordurosos;

· Aguardar 12 meses se tiver feito tatuagens recentes;

· Para doadores com diabetes, a doença deve estar controlada e o doador não pode fazer uso de insulina;

· Aguardar 6 meses se tiver passado por endoscopia ou procedimento endoscópico;

· Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

· Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

· Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.