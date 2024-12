Casa do Trabalhador Itinerante acontece em Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho, promove neste fim de semana (dias 14 e 15/12), das 9h às 12h, a Casa do Trabalhador Itinerante na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu. A iniciativa oferece vagas de emprego, cadastramento de currículos, orientações jurídicas, vocacionais e de como se comportar numa entrevista de emprego, além de palestras e workshops.

O projeto, que já passou pelo Centro, Itaipuaçu, Ponta Negra, Bambuí e Jaconé, conta com assistentes sociais, psicólogos e uma equipe jurídica com advogados. As vagas serão ofertadas pela Casa do Trabalhador e as equipes cadastram os currículos e encaminham para as empresas parceiras do projeto. É necessário levar originais e cópias dos documentos pessoais (Identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho).

Serviço:

Casa do Trabalhador Itinerante

Data: 14 e 15/12

Horário: das 9h às 12h

Local: Praça dos Gaviões

Balcão de empregos, cadastro de currículos, palestras e orientação jurídicas, vocacionais e de como se comportar numa entrevista de emprego