Orlando Miranda, fundador do Teatro Princesa Isabel, morre aos 91 anos

O ator, produtor e empresário teatral, Orlando Miranda, de 91 anos, morreu na noite desta segunda-feira (9). A triste notícia foi confirmada nas redes sociais da Associação dos Produtores de Teatro (APTR) e pela Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT). A família informou que a causa da morte foi pneumonia.

Com mais de 65 anos de carreira, Orlando se tornou um dos maiores nomes da cultura teatral brasileira. Sua formação se deu na Escola de Teatro Martins Pena, em 1959. Ao lado de Pernambuco de Oliveira e Pedro Veiga, fundou em 1963, o Teatro Princesa Isabel, localizado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O velório está previsto para acontecer no Memorial do Carmo, no Caju, na capela 1, na próxima quarta-feira (11), a partir das 10h. O corpo de Orlando será cremado depois da despedida de familiares e amigos.

Em entrevista ao jornal O Dia, a filha do produtor, Isabel Miranda, esclareceu que a causa da morte foi uma pneumonia, que apesar de ter recebido todos os cuidados, Orlando não resistiu à doença. "Ele teve uma pneumonia e a gente estava tratando em casa com todo o amor e carinho, ele partiu dormindo na paz de Cristo, muito sereno. Montei um mini hospital em casa. Está aqui, cercado de grandes amigos e familiares, tudo com muita paz e serenidade", explicou.

"O momento é de celebração. Ele era um grande homem na cultura, um divisor de água no país. Ele foi o homem que deu sustentação às artes cênicas brasileiras durante a Ditadura Militar. Era ele que, nos anos de chumbo, ia negociar com os militares e salvava todo mundo. Ele teve um privilégio que poucos tiveram, do jeito que partiu, em casa, com toda a serenidade do mundo", continuou.

O falecimento do produtor foi confirmada e lamentada pelo site da SBAT, por meio de uma nota oficial.

“Nossa profunda gratidão. Como membro do conselho gestor e apoiador de nossas ações de preservação e restauração, sua atuação foi imprescindível para a continuidade e o fortalecimento da nossa missão”, disse a nota.

“Com sabedoria, generosidade e coragem, ele ajudou a abrir caminhos durante os anos de maior repressão à cultura no Brasil, sendo um mediador habilidoso e um protetor da liberdade artística.”, continuou.

Pelo Instagram, a APTR relembrou o legado do produtor. “Nossos agradecimentos e todas as homenagens a esse ícone que ajudou a construir a história do Teatro Brasileiro e nossos sentimentos à família e aos amigos de Orlando. Nossos sentimentos à família e aos amigos, e todas as homenagens a esse grande homem das artes”, escreveram.

A SBAT também prestaram apoio aos parentes de Orlando Miranda. “A SBAT presta solidariedade à família, amigos e à comunidade artística, que perde uma de suas maiores referências. Sua história, no entanto, permanece viva em cada espetáculo, em cada palco e na memória de todos aqueles que, um dia, foram tocados por sua presença e sua luta pelo teatro brasileiro.”, finalizou.