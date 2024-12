Papai Noel vestido de “branco” gera polêmica e shopping esclarece decoração

Recentemente, um vídeo divulgado nas redes sociais gerou polêmica ao mostrar a decoração natalina do Beiramar Shopping, em Florianópolis, sem a tradicional cor vermelha. Além disso, o Papai Noel, figura central da festividade, estava vestido com roupas que não seguiam o tom vermelho clássico, o que gerou diversos comentários nas plataformas digitais. O autor do vídeo sugeriu que essa mudança estava relacionada a motivos políticos.

Nas imagens, o homem que grava a situação expressa sua indignação, dizendo que o Natal foi "gourmetizado" e "destruído" por razões políticas. Ele também afirmou que a cor vermelha, que costumava destacar o personagem de Papai Noel, foi removida devido a uma suposta associação com ideologias partidárias.

A repercussão foi imediata, com vários internautas criticando a decoração, acreditando que a mudança de cores teria uma motivação política. Um usuário questionou a lógica de se afastar da cor vermelha, associada ao Partido dos Trabalhadores (PT), movimento político de ideais de esquerda. Outro comentou sobre a origem do vermelho no traje de Papai Noel, sugerindo que a cor tem raízes no marketing de uma grande empresa capitalista, o que contrastaria com a mensagem do shopping.

Versão do Shopping Beiramar

Em resposta às críticas, o Beiramar Shopping emitiu uma nota oficial para esclarecer o mal-entendido. Segundo a administração, a escolha das cores para a decoração deste ano foi parte da campanha “Doce Natal”, que se inspirou na paleta de cores candy, composta por tons suaves e pastéis, com o objetivo de transmitir uma sensação de delicadeza e leveza durante as celebrações.

O shopping reforçou que não há qualquer relação entre a decoração de Natal e questões políticas, e que as alegações de alteração por motivos partidários são totalmente infundadas. A assessoria do Beiramar ainda mencionou que está tomando medidas legais contra a disseminação de fake news que possam prejudicar a imagem do estabelecimento.

Segundo a administração, a escolha das cores para a decoração deste ano foi parte da campanha “Doce Natal” | Foto: Divulgação

A nota oficial também destacou que o Beiramar Shopping está empenhado em combater as informações falsas que circulam nas redes sociais e em sites de notícias, visando preservar sua reputação e a confiança de seus clientes.

Em meio à polêmica, o Beiramar Shopping segue com sua programação natalina.

Confira a íntegra da Nota:

“O Beiramar Shopping vem a público esclarecer que são improcedentes os comentários relacionando sua decoração de Natal com política e questões partidárias. E que toda a decoração, assim como a comunicação da campanha Doce Natal, segue a paleta de cores candy, que tem a predominância de cores suaves, delicadas, em tons pastéis. O shopping informa ainda que está tomando medidas legais para combater as fake news e divulgações que gerem prejuízo à marca”, publicou a assessoria do Beiramar.