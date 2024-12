São Gonçalo vence o Perola Negra nos pênaltis e conquista a Série B1 do Carioca

No último sábado (07), o São Gonçalo conquistou o título da Série B1 do Carioca. O clube venceu o Perolas Negras, na decisão por pênaltis, por 4x3, após ter sido derrotado por 2x1 no tempo regulamentar. O jogo da volta foi disputado em Los Lários, em Xerém.

Leia também:

▶ ‘Dança Brasil’ celebra formação e riqueza cultural do país no Theatro Municipal de Niterói

▶ Polícia Civil realiza operação no Complexo da Maré

Os donos da casa saíram na frente, com Léo Itaperuna. Mas o time do Sul Fluminense conseguiu a virada com gols de Felipe Augusto e Garrinsha. Com isso, a decisão foi para os pênaltis, chegando até as cobranças alternadas.

Nesse momento, quem brilhou foi o goleiro Pedro. Ele pegou a última cobrança do Perolas e deu o título para o São Gonçalo.