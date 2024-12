Show de Ludmilla vira caso de Procon, empresa organizadora é autuada por irregularidades

O show da cantora Ludmilla, realizado no último sábado (7) no RioCentro, na Barra da Tijuca, acabou se tornando um palco de irregularidades. A empresa responsável pelo evento, a We Make Agency, foi atuada pela Secretária de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e pelo Procon, após uma fiscalização detectar falhas que desrespeitam os direitos dos consumidores.

Os agentes encontraram uma série de de problemas, desde a falta de pontos de água para higienização no preparo de alimentos, até a ausência de rampas de acesso na área reservada para pessoas com deficiência.

No evento, não existia fila preferencial, além de algumas saídas de emergência estarem mal sinalizadas, deixando as pessoas em risco.

A operação foi organizada para verificar se o evento respeitava a legislação e oferecia uma experiência segura e de qualidade aos fãs da cantora. No entanto, o resultado mostrou que o espetáculo nos bastidores ficou aquém do esperado.

O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, destacou que eventos de grande porte não podem negligenciar as obrigações legais: "Em cada dia de show, muitos ingressos são postos à venda, mas é extremamente necessário que as leis consumeristas sejam respeitadas, visando o bem-estar, saúde e vida do consumidor, conforme determina o CDC", afirmou.