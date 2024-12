Mãe de Viih Tube mostra foto de Ravi, que está internado

Nos stories do Instagram, neste domingo (8), Viih Tube revelou novos detalhes sobre o estado de saúde e a recuperação do filho caçula, Ravi. O bebê está internado na UTI desde o último dia 24 de novembro.

No mesmo dia, horas mais tarde, Viviane Di Felice, mãe da ex-BBB, publicou uma foto segurando o neto no colo. Também por meio dos stories, a avó da criança revelou que esteve em um culto religioso antes de publicar a foto.

O registro, da avó da criança, foi acompanhado da música "Aos Olhos do Pai", integrante do grupo Diante do Trono. “Deus é Deus”, disse uma seguidora nos comentários.

Ao longo do relato sobre a saúde de Ravi, Viih Tube aparentou muita emoção. A influenciadora estava se mantendo afastada das redes sociais para cuidar do filho. A famosa agradeceu ao carinho, orações e mensagens positivas que tem recebido dos fãs.

"Eu estava evitando aparecer aqui. Muita gente fala: 'Para, some da internet! Não fica trazendo nada para a internet, não fica falando nada na internet, é muita energia ruim e muita gente maldosa'. […] Eu vou falar para vocês que, nesse caso, as energias boas e orações foram muito maiores", disse ela.